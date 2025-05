Le "Schegge" di Giorgio Poi: "Mi piace sentirmi esploso, sprigionato"

Giorgio Poi presenterà il disco dal vivo con un tour europeo che partirà il 9 maggio da Berlino e toccherà Bruxelles (Pilar) l'11, Parigi (La Bellevilloise) (sold out) il 12, Londra (O2 Academy Islington), il 13 maggio e Lugano (CH) (Auditorium Stelio Molo - RSI) il 15 maggio. Il tour italiano inizierà il 24 maggio al MiAmi festival a Milano e arriverà il 1 giugno a Rovereto (Tn) per il Poplar al Mart, il 6 giugno a Lucca per il WØM Festival, il 13 giugno a Roma al Forte Antenne (sold out) il 14 giugno ad Arsita (TE) per il Dlen Dlen Festival, il 15 giugno a Caserta al Parco Maria Carolina, il 22 giugno a Ivrea (To) per Apolide Festival, il 04 luglio a Soliera (Mo) per Arti Vive, il 09 luglio ad Arezzo per Men/Go Music Fest, il 12 luglio a Centobuchi (AP) per il Cassandra Fest, il 18 luglio a Sarroch (CA) per Sa Rock, il 24 luglio a Corigliano d'Otranto (Le) per il SEI Festival, il 1° agosto a Mogliano Veneto (TV) al Summer Nite Love Festival, il 13 agosto a Lamezia terme (Cz) per il Color Fest, il 29 agosto a Cuneo al NUoVO Festival, il 12 settembre a Roma per Spring Attitude Festival, 13 settembre a Bologna per GoGoBo. Entrambi i tour sono organizzati da Dna Concerti. Un ritorno sul palco molto atteso, dopo i successi e i riconoscimenti internazionali raccolti in questi anni: dalle aperture delle date dei Phoenix a Milano, Parigi e negli Stati Uniti, fino al mini tour asiatico che lo ha portato a esibirsi a Pechino, Tianjin e Hong Kong, passando per Città del Messico, dove ha aperto le date del musicista León Larregui, storico leader degli Zoè.