Neffa torna sulla scena rap con "Canerandagio - Parte 1"

"Canerandagio Parte 1" è un album nato per necessità, un lavoro che descrive e racconta chi è Neffa oggi, il risultato di una trasformazione personale tradotta in musica e comunicata all'esterno. Come sottolinea lo stesso cantante: "Mentre lavoravo a Canerandagio mi è esplosa una creatività di quelle che capitano raramente. Ho iniziato a scrivere di getto, le strofe mi uscivano velocemente e in maniera naturale. Ho capito che, quando ci si trova in questo stato creativo, bisogna soltanto lasciarsi andare, senza controllare nulla, e mettersi nelle condizioni giuste per registrare. Così è nato un album dove ogni traccia racconta una parte di me". Un'evoluzione del suo stile che si esprime attraverso sonorità calde, crude e graffianti.