Giampaolo Letta: "Sono ottimista, il pubblico tornerà al cinema"

Continua con Giampaolo Letta , vice-presidente e amministratore delegato di Medusa Film , l’inchiesta di Tgcom24 sul ritorno del cinema in sala. Prodotto e distribuito da Medusa arriva nelle sale Vincenzo Salemme con il suo nuovo, divertente film " Con tutto il cuore " con Serena Autieri e Maurizio Casagrande . "Sono ottimista, il pubblico tornerà al cinema", spiega Letta.

"Ci vuole coraggio e ci vuole cuore parafrasando il film - racconta Letta ad Antonello Sarno - perché comunque la situazione è ancora critica anche se qualcosa si sta muovendo gradualmente".

Dopo l'ok del governo alla piena capienza delle sale, ovvero al 100 per cento, c'è un graduale ritorno al cinema. "I cinema, i teatri, le sale da concerto sono luoghi assolutamente sicuri - prosegue Letta - tra tra green-pass e mascherine, non ci si parla nemmeno tra spettatori, non c'è nessun pericolo".

L'AD di Medusa film è ottimista: "Ci sono dei segnali importanti che dimostrano che la gente ha voglia di uscire e di tornare al cinema, da qui ai prossimi tre mesi ci sarà un ritorno nelle sale, verso Natale ci si potrebbe avvicinare molto ai livelli pre-pandemia".