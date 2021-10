Diego Abatantuono e Frank Matano, coppia inedita in "Una notte da dottore"

Un incidente, che potrebbe far perdere il lavoro a un rider e a un medico tanto burbero, cambia le loro vite (in meglio). I due impareranno a sostenersi non senza disavventure rocambolesche. Diego Abatantuono e Frank Matano sono i protagonisti del nuovo film di Guido Chiesa, una produzione Colorado Film in collaborazione con Medusa Film, "Una notte da dottore" che arriva nelle sale il 28 ottobre. Tgcom24 offre il trailer in anteprima.