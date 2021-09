"Il diario veneziano" di Tgcom24 dalla Mostra del cinema

31 agosto - Il prossimo anno "La Mostra del cinema di Venezia" avrà 90 anni. E' stato il primo festival del mondo e si apri il 7 agosto del 1932 con la proiezione di un horror sperimentale girato l'anno prima: "Frankenstein", l'originale, con Boris Karloff nei panni del Mostro creato dall'uomo sfruttando l'avveniristica energia di un fulmine. "Quello spirito pionieristico, da sempre attento alle innovazioni, è rimasto intatto - sottolinea il longevo (10 anni d'incarico) direttore della Mostra Alberto Barbera - e per noi è un vanto meritare il titolo di primo festival cinematografico del mondo". Cannes non se ne abbia a male, anche perché in un albergo di Venezia città è stata avvistata la superfrancese Catherine Deneuve coi rolli in testa prima di scendere come guest star dell'evento YSL che restaura la meravigliosa Chiesa della Salute. Che Dio ce le conservi entrambe. Intanto, domani sera, un primo italiano riceverà il Leone d'oro alla carriera: è Roberto Benigni, che dovrà attendere l'apertura formale della Mostra da parte della madrina Serena Rossi, fotografatissima oggi al tramonto coi piedi in acqua e le scarpe in mano come la Bardot nel '58, mentre Penelope Cruz odia i tacchi e domani non potrà toglierseli durante il suo film d'apertura "Madres Paralelas" di Pedro Almodovar. I centimetri logorano chi non ce li ha.