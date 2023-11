La nuova minaccia

Al Ghostbusters Day del 2022 Jason Reitman aveva raccontato di essere al lavoro per continuare la saga, svelando che avrebbe segnato un ritorno a casa. A New York. "L’ultima volta che abbiamo visto Ecto-1, stava tornando a Manhattan: la casa degli Acchiappafantasmi. È qui che ricomincerà la nostra storia. Il nome in codice è Firehouse", aveva rivelato il regista. Secondo le prime immagini del trailer, la nuova minaccia su New York questa volta arriva sotto forma di un crollo innaturale della temperatura chiamato Death Chill (freddo mortale) e come spiega il ghostbuster Raymond Stantz (Dan Aykroyd), questa forza ha il potere di rompere le ossa e trasformare le vene in fiumi di ghiaccio. "Vi si congeleranno i dotti lacrimali". Il nuovo film seguirà gli eventi di Legacy nel quale è stata introdotta una nuova generazione di operatori del paranormale riportando inoltre in azione i volti storici della saga.