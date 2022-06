"Ghostbusters" continua, un sequel e un film animato per il futuro della saga

La saga di Ghostbusters continua.

E dopo "Ghostbusters: Legacy" ci sono ben due novità in arrivo, un sequel e un film in animazione. Jason Reitman , figlio di Ivan, che ha raccolto la sua eredità cinematografica e ha firmato il terzo capitolo del franchise uscito nel 2021 è al lavoro con il co-sceneggiatore Gil Kenan per continuare la saga. Intanto il prossimo film ha già un titolo, "Firehouse", e segnerà un ritorno a casa. A New York. "L’ultima volta che abbiamo visto Ecto-1, stava tornando a Manhattan: la casa degli Acchiappafantasmi. È qui che ricomincerà la nostra storia. Il nome in codice è Firehouse", ha rivelato il regista.