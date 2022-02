Addio a Ivan Reitman, regista di "Ghostbusters"

E' morto all'età di 75 anni il regista slovacco naturalizzato canadese Ivan Reitman.

La sua popolarità sarà per sempre legata a "Ghostbusters", di cui ha diretto i primi due film, nel 1983 e nel 1989, e prodotto il recente "Ghostbusters: Legacy", diretto da suo figlio Jason. Reitman è morto nel sonno nella sua casa di Montecito, in California. Tra gli altri successi firmati dal regista ci sono "I gemelli", con Danny DeVito e Arnold Schwarzenegger, e "Dave - Presidente per un giorno". Come produttore nel suo curriculum ci sono i primi film di David Cronenberg e "Animal House".