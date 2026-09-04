George Lucas apre il suo museo: "Impresa quasi impossibile"

La collezione va da Artemisia Gentileschi a Frida Kahlo, da Norman Rockwell a Robert Crumb, e comprende l'intero Lucas Archives con i materiali raccolti dal padre di Guerre Stellari tra il 1971 e il 2012. Il percorso parte con riproduzioni realizzate con scansioni 3D e immagini ad altissima risoluzione di opere che non potrebbero essere spostate: dalle pitture rupestri di Altamira alla Pietra del Sole azteca, fino al soffitto della Cappella Sistina, riprodotto in collaborazione con i Musei Vaticani. Ai piani superiori pittura e illustrazione sono organizzate per autori, generi e temi: amore, famiglia, maternità, lavoro, sport, avventura. Ci sono van Gogh, George Bellows, Jacob Lawrence e Beatrix Potter e sale monografiche dedicate ai grandi illustratori americani del Novecento, da N.C. Wyeth a Maxfield Parrish, Frank Frazetta e Rockwell. Poi i fumetti, dai manga alle strisce di Charles Schulz o Frank Miller, la fotografia di Robert Capa e Gordon Parks e i murales, da Diego Rivera a JR e Banksy. Ovviamente ricca la parte dedicata alla creazione più colossale e amata di Lucas, "Guerre stellari". Modellini, costumi e oggetti di scena si stagliano davanti a fotografie, disegni preparatori e concept art di alcune delle scene più memorabili della saga.