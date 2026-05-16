Star Wars, Pedro Pascal alla prima di "The Mandalorian". Il regista: "Un film su un bravo padre"

Favreau ha ricordato il suo legame personale con il franchise: "Quarantanove anni fa, quando avevo 10 anni, vidi Guerre Stellari e mi cambiò la vita dalla prima inquadratura. Mio padre mi portò al cinema, sedevo accanto a lui. Mi spiegava quanto fosse incredibile che gli X-Wing avessero persino le macchie d'olio. Più tardi mi fece conoscere Kurosawa e tutte le influenze nascoste del film, aprendomi la porta all'amore non solo per Star Wars, ma per il cinema. E stasera, 49 anni dopo, posso sedermi di nuovo accanto a mio padre e guardare questo film con lui"