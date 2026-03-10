George Clooney lancia la birra analcolica Crazy Mountain

Crazy Mountain è il frutto del boom di un prodotto creato non solo "per chi non può bere", ma al centro di un nuovo mercato globale in forte crescita, spinto da cambiamenti nei consumi e da innovazioni tecnologiche. Il mercato globale delle birre analcoliche vale oggi circa 20-25 miliardi di dollari e cresce più velocemente della birra tradizionale, anche e soprattutto considerato che molti americani hanno ridotto il consumo di alcol, soprattutto i giovani. "Abbiamo notato che la stessa cosa capitava ovunque: la gente ama ancora il rito della lattina ghiacciata aperta con gli amici dopo una partita di golf, una lunga passeggiata o nella pausa di relax dopo il lavoro, ma non vuole più l'alcol. Crazy Mountain è nata da quell'idea", ha dichiarato Gerber al New York Post.