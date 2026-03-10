George Clooney lancia la birra analcolica Crazy Mountain
L'attore torna nel business delle bevande con una lager analcolica in due versioni, classica e al lime
© Dal Web
George Clooney è tornato nel mercato delle bevande: dopo il successo della tequila Casamigos venduta sei anni fa per un miliardo di dollari l'attore punta su una birra analcolica. Clooney lancia la Crazy Mountain, birra disponibile in versione classica lager e al lime. La bevanda presenta un design cinematografico, una lattina che raffigura un cowboy a cavallo, ed è stata creata dopo che l'attore e i suoi partner hanno notato la netta crescita negli ultimi anni di uno dei segmenti più dinamici dell'industria della birra. Il progetto vede Clooney di nuovo socio con il marito di Cindy Crawford, Rande Gerber, e Mike Meldman, il terzo partner dell'etichetta di tequila Casamigos.
Il lancio e la realizzazione
La bevanda sarà disponibile in mercati selezionati negli Stati Uniti entro la fine dell'anno e sul sito web apposito, per poi essere distribuita a livello nazionale. Nata da un processo di fermentazione innovativo che argina naturalmente la formazione di alcol, Crazy Mountain, prodotta in Usa, conserva il gusto fresco e l'aroma tipici di una lager.
Un mercato in crescita
Crazy Mountain è il frutto del boom di un prodotto creato non solo "per chi non può bere", ma al centro di un nuovo mercato globale in forte crescita, spinto da cambiamenti nei consumi e da innovazioni tecnologiche. Il mercato globale delle birre analcoliche vale oggi circa 20-25 miliardi di dollari e cresce più velocemente della birra tradizionale, anche e soprattutto considerato che molti americani hanno ridotto il consumo di alcol, soprattutto i giovani. "Abbiamo notato che la stessa cosa capitava ovunque: la gente ama ancora il rito della lattina ghiacciata aperta con gli amici dopo una partita di golf, una lunga passeggiata o nella pausa di relax dopo il lavoro, ma non vuole più l'alcol. Crazy Mountain è nata da quell'idea", ha dichiarato Gerber al New York Post.
Altre star che si sono addentrate nel business
La collaborazione fra Clooney, Rande Gerber, e Mike Meldman non è certamente la prima nel settore. Nel 2024, Tom Holland ho co-fondato Bero, la sua linea di birre analcoliche, e nel 2025 insieme al collega Robert Downey Jr. ha organizzato una collaborazione fra i rispettivi marchi: Bero e il caffé macinato Happy Eternal Hoptimist. C'era anche Bella Hadid con Kin Euphorics, una linea di bevande calibrate sull'umore della persona e poi Katy Perry con De Soi, un aperitivo analcolico dagli estratti vegetali.