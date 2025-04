George Clooney, addio ai capelli grigi: eccolo in versione nero corvino

Per anni è stata una sua caratteristica fondamentale, persino fonte di fascino, ma ora George Clooney ha dovuto dare l'addio alla sua chioma grigio chiara. In scena a Broadway con lo spettacolo "Good Night, and Good Luck", tratto dal film da lui stesso diretto nel 2005, Clooney ha optato per una chioma nero corvino come quella che il suo personaggio sfoggiava esattamente vent'anni fa. Oggi però l'effetto è ancora più dirompente, un po' perché ormai non si era più abituati a vedere l'attore con questo aspetto e anche perché, essendo passati diversi anni, l'effetto della tintura balza ancora di più all'occhio.