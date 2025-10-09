Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
A MALIBU

Incidente d'auto per Gene Simmons dei Kiss: si schianta dopo essere svenuto al volante

Il musicista è stato portato in ospedale a Malibu ma le sue condizioni sono buone e lui ha subito rassicurato tutti

09 Ott 2025 - 10:10
© IPA/Tgcom24

© IPA/Tgcom24

La leggenda dei Kiss, Gene Simmons, è stato trasportato d'urgenza in ospedale dopo essersi schiantato con il suo Suv contro un'auto parcheggiata a Malibu. Simmons, 76 anni, sarebbe svenuto al volante mentre guidava sulla Pacific Coast Highway martedì: il mezzo avrebbe quindi sbandato su diverse corsie prima di schiantarsi contro il veicolo parcheggiato. Le condizioni del rocker non sarebbero comunque preoccupanti: in un messaggio vocale inviato all'emittente locale NBC4 ha dichiarato di "stare bene".

Leggi anche

I Kiss annunciano gli ultimi due show della loro storia: "Finiremo dove abbiamo cominciato"

I Kiss lasciano il palco ai loro ologrammi: "Troppo vecchi per esibirci dal vivo"

Il dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles ha confermato che Simmons ha informato gli agenti di aver perso conoscenza prima di andare a sbattere. Simmons è comunque stato dimesso dopo i primi accertamenti e sua moglie, Shannon Tweed, ha dichiarato che si sta riprendendo a casa. La Tweed ha anche rivelato che Simmons ha recentemente cambiato i farmaci e ha bisogno di idratarsi meglio, cosa che, ha scherzato, "non è esattamente il suo forte".

Ti potrebbe interessare

gene simmons
kiss
musica

Sullo stesso tema