Incidente d'auto per Gene Simmons dei Kiss: si schianta dopo essere svenuto al volante

Il musicista è stato portato in ospedale a Malibu ma le sue condizioni sono buone e lui ha subito rassicurato tutti
La leggenda dei Kiss, Gene Simmons, è stato trasportato d'urgenza in ospedale dopo essersi schiantato con il suo Suv contro un'auto parcheggiata a Malibu. Simmons, 76 anni, sarebbe svenuto al volante mentre guidava sulla Pacific Coast Highway martedì: il mezzo avrebbe quindi sbandato su diverse corsie prima di schiantarsi contro il veicolo parcheggiato. Le condizioni del rocker non sarebbero comunque preoccupanti: in un messaggio vocale inviato all'emittente locale NBC4 ha dichiarato di "stare bene".
Il dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles ha confermato che Simmons ha informato gli agenti di aver perso conoscenza prima di andare a sbattere. Simmons è comunque stato dimesso dopo i primi accertamenti e sua moglie, Shannon Tweed, ha dichiarato che si sta riprendendo a casa. La Tweed ha anche rivelato che Simmons ha recentemente cambiato i farmaci e ha bisogno di idratarsi meglio, cosa che, ha scherzato, "non è esattamente il suo forte".