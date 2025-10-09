Incidente d'auto per Gene Simmons dei Kiss: si schianta dopo essere svenuto al volante

Il dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles ha confermato che Simmons ha informato gli agenti di aver perso conoscenza prima di andare a sbattere. Simmons è comunque stato dimesso dopo i primi accertamenti e sua moglie, Shannon Tweed, ha dichiarato che si sta riprendendo a casa. La Tweed ha anche rivelato che Simmons ha recentemente cambiato i farmaci e ha bisogno di idratarsi meglio, cosa che, ha scherzato, "non è esattamente il suo forte".