con un nuovo spettacolo di ologrammi. La leggendaria rock band seguirà quindi le orme degli Abba, che hanno debuttato con i loro avatar nel 2022. Il gruppo avrebbe già ricevuto molte offerte per esibirsi con il loro show ultra tecnologico da diverse città in tutto il mondo: Las Vegas in testa. "Uno spettacolo come questo ha bisogno di un teatro costruito appositamente, quindi dobbiamo decidere bene dove sarà", ha detto il chitarrista Tommy Thayer.

Tgcom24

La sede, un grosso ostacolo ma Las Vegas è in testa "Sono un grande fan di Las Vegas, qui è dove vivo. Quindi posso immaginare che qualcosa del genere possa accadere proprio qui, ma dovremo solo aspettare e vedere" ha aggiunto Thayer. Secondo The Sun, la band sarebbe vicina a firmare un accordo con alcuni casinò della città del Nevada, anche se il chitarrista ha sottolineato che proprio la sede dello show resta il più grosso ostacolo al progetto e che la band sta prendendo in considerazioni anche New York, Singapore, Dubai e Londra

Tornare nel periodo di massimo splendore Dopo l'iconico addio di dicembre al Madison Square Garden di New York, la rock band nominata ai Grammy e composto da Tommy Thayer, 63, Eric Singer, 66, Paul Stanley, 72 e Gene Simmons, 74, ha quindi deciso di sposare la tecnologia degli ologrammi, proprio come hanno fatto gli Abba, per tornare ad esibirsi davanti al pubblico nelle versioni digitali di se stessi nel loro periodo di massimo splendore.

Troppo vecchi per esibirsi sul palco dal vivo Stando ai rumor sembra anche che la band stia lavorando con Pophouse, che supervisiona lo spettacolo degli ologrammi degli Abba a Londra.

Tommy ha anche detto che i Kiss hanno deciso di seguire la strada dello show con ologrammi anche perché "la band sta invecchiando e sul palco è richiesta molta fisicità... ecco perché abbiamo deciso di ritirarci quando la band è ancora molto calda".