Gene Hackman con la moglie Betsy Arakawa
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Diciassette ore di strada, dal New Mexico alla California, sui sedili di un'auto. Così è cominciata la nuova vita di Bear, il pastore tedesco di Gene Hackman e di Betsy Arakawa. Dopo la morte della coppia, avvenuta nel febbraio 2025 nella loro casa di Santa Fe, l'animale è stato accolto da Bo Derek e John Corbett.
Intervistati da The Hollywood Reporter, i due attori hanno ammesso che la proposta li aveva spiazzati. In casa avevano già due pastori tedeschi e dubitavano di riuscire a occuparsi di un terzo. A scardinare ogni dubbio è stata una fotografia: Bo Derek ha visto il muso di Bear e se n'è innamorata subito. "Ero spacciata", ha detto l'attrice. Da lì in poi le esitazioni sono sparite.
Quando il cane è arrivato, Corbett è rimasto a bocca aperta davanti alla sua stazza, ben più grande del previsto, e si è chiesto scherzando: "Oh no. In cosa ci siamo cacciati?". Ma le preoccupazioni sono durate poco. Secondo la moglie, il nuovo ospite è tranquillo ed educatissimo, un "perfetto gentiluomo". Con gli altri animali si è integrato senza problemi e ha preso un'abitudine buffa: quando Corbett suona pianoforte o chitarra, Bear si unisce con i suoi ululati.
Bo Derek è diventata famosa in tutto il mondo con "10" (1979), la commedia di Blake Edwards che ne ha fatto una delle icone del cinema anni Ottanta. Tra i suoi titoli più noti c'è anche "Bolero" (1984), diretto da John Derek.
John Corbett è, invece, entrato nel cuore del pubblico televisivo come Aidan Shaw in "Sex and the City" e al cinema ha avuto successo con "Il mio grosso grasso matrimonio greco" e il suo seguito. Sposati dal 2020, i due vivono da tempo lontano dai riflettori, nel ranch californiano dove ora c'è posto anche per Bear.
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