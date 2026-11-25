Intervistati da The Hollywood Reporter, i due attori hanno ammesso che la proposta li aveva spiazzati. In casa avevano già due pastori tedeschi e dubitavano di riuscire a occuparsi di un terzo. A scardinare ogni dubbio è stata una fotografia: Bo Derek ha visto il muso di Bear e se n'è innamorata subito. "Ero spacciata", ha detto l'attrice. Da lì in poi le esitazioni sono sparite.