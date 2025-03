Gene Hackman non ha lasciato niente ai figli nel testamento, ma secondo gli avvocati potranno ereditare lo stesso il patrimonio stimato in 80 milioni di dollari. Secondo l'autopsia, infatti, la moglie e unica erede Betsy Arakawa sarebbe morta una settimana prima del 95enne attore premio Oscar: i loro corpi sono stati trovati senza vita nella villa di Santa Fe, in Nuovo Messico, il mese scorso.