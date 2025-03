Il medico legale del New Mexico ha stabilito che la pianista Arakawa, 65 anni, è probabilmente morta l'11 febbraio per la sindrome polmonare da hantavirus, una malattia rara e potenzialmente fatale trasmessa dai roditori. Hackman sarebbe deceduto una settimana dopo, il 18 febbraio, per complicazioni cardiovascolari, con l'Alzheimer come fattore determinante. Il 26 febbraio, le autorità del New Mexico hanno trovato i loro corpi insieme a quello di uno dei cani nella loro villa fuori Santa Fe, del valore di 3,8 milioni di dollari.