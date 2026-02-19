Gene Hackman, la villa della tragedia venduta in soli 8 giorni: prezzo top secret e mistero sulla cifra finale
La proprietà ha attirato l'interesse dei compratori, complice la posizione riservata, il prestigio del quartiere e il valore architettonico della villa
© Getty
È stata venduta in appena otto giorni la villa di Gene Hackman, dove l'attore e la moglie Betsy Arakawa hanno perso la vita. Una trattativa rapidissima che ha sorpreso il mercato immobiliare locale e acceso la curiosità attorno alla cifra effettivamente pagata, rimasta avvolta nel mistero. I corpi della coppia erano stati rinvenuti il 26 febbraio 2025 nella loro residenza di Santa Fe, in New Mexico, all'interno di un esclusivo quartiere residenziale protetto. L'immobile era stato messo in vendita dagli eredi con una richiesta iniziale di 6,25 milioni di dollari (circa 5,33 milioni di euro).
Il prezzo resta segreto
A curare la vendita è stata l'agenzia Sotheby's International Realty, che ha gestito le visite e raccolto le offerte. Una decina i potenziali acquirenti che hanno visionato la proprietà prima dell’arrivo della proposta decisiva. Il dettaglio più intrigante? Il prezzo finale non è stato reso pubblico. In New Mexico, infatti, la legge non obbliga a divulgare l'importo effettivo delle compravendite immobiliari. Un elemento che ha alimentato speculazioni e curiosità: l'acquirente ha pagato l'intera cifra richiesta o ha ottenuto uno sconto? Al momento, nessuna conferma ufficiale.
La tragedia non ha frenato i compratori
Secondo l'agente che ha seguito l'operazione, la drammatica storia legata alla villa non avrebbe scoraggiato gli interessati. Nessuno dei visitatori si sarebbe mostrato turbato dagli eventi che hanno segnato l'abitazione. Hackman, due volte premio Oscar, e la moglie erano stati trovati senza vita in zone diverse della casa. Arakawa sarebbe deceduta a causa di una malattia respiratoria trasmessa dai topi, mentre l'attore - che soffriva di Alzheimer - sarebbe morto circa una settimana dopo per complicazioni cardiache.
Una casa dal passato ingombrante, ma dal fascino intatto
Nonostante il peso emotivo della vicenda, la proprietà ha continuato ad attirare interesse, complice la posizione riservata, il prestigio del quartiere e il valore architettonico della villa. La vendita record in poco più di una settimana dimostra come, nel mercato immobiliare di fascia alta, anche una storia tragica possa non incidere sulle decisioni degli acquirenti.