Gaia presenta la sua "Rosa dei venti": "Un album che mi ha concesso tanta libertà"

Per la prima volta tutte le canzoni sono in italiano, lasciando da parte l'altra metà del cuore, ovvero il portoghese. Una scelta un po' dettata dalla necessità di mettersi alla prova in prima persona anche con una lingua meno "naturale" per lei, ma anche dalla voglia di appropriarsene completamente. "È un disco che mi ha concesso tanta libertà - prosegue Gaia che spiega la decisione di usare solo l'italiano -. Mi è piaciuto ricordare a tutti che la nostra lingua è una coccola musicale e che la sua poesia non si può eguagliare". Quanto al successo del tormentone estivo "Sesso e samba" insieme a Tony Effe, "non me lo aspettavo - dice lei - ma mi ha regalato maggiore confidenza con me stessa, per chiudere il disco e accettare tutti i lati di me, anche quello più pop".