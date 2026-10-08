”La scelta di costruire uno spettacolo di questo tipo nasce anche dalla volontà di riportare al centro l'esperienza dal vivo. Gabry Ponte ha spiegato così l'idea alla base del progetto: “Viviamo in un mondo iper-digitalizzato, dove tutto, anche la musica, è filtrato dagli schermi degli smartphone e dei social network, per questo credo che il live sia importante come non lo è mai stato: è l’unico spazio reale in cui posso condividere delle emozioni con i miei fan e respirare la loro stessa energia. Per questo ho fatto una scelta precisa e ho deciso di alzare l'asticella. Voglio offrire al mio pubblico uno spettacolo dal forte impatto visivo, ricco e di un livello mai visto prima. Con Circotron non faremo un semplice DJ set o concerto, regaleremo un'esperienza indimenticabile.”