Gabry Ponte aggiunge una nuova tappa romana al suo prossimo tour nei palasport. La data del 13 marzo 2027 al Palazzo dello Sport di Roma di “Circotron - The Dance Show” è infatti ufficialmente sold out e, per rispondere alla richiesta del pubblico, lo spettacolo tornerà nella Capitale anche il 12 marzo. I biglietti per la nuova data sono disponibili su LiveNation.it.
Tutte le date di Circotron
Il tour prenderà il via il 27 febbraio 2027 all'Unipol Arena di Bologna e proseguirà il 6 marzo all'Inalpi Arena di Torino. Dopo le due date romane del 12 e 13 marzo, quest'ultima già esaurita, il calendario si chiuderà a Milano con gli appuntamenti del 19 e 20 marzo all'Unipol Dome. Anche il 20 marzo è già sold out, mentre il 19 marzo rappresenta la nuova data milanese aggiunta al calendario. Il programma, dunque, prevede il 27 febbraio a Bologna, il 6 marzo a Torino, il 12 e 13 marzo a Roma e il 19 e 20 marzo a Milano.
Musica dance e arte circense
“Circotron” nasce dall'idea di unire per la prima volta le grandi hit dance di Gabry Ponte alle performance degli artisti circensi. Gli acrobati e gli altri performer diventeranno parte integrante dello show, muovendosi all'interno della scenografia insieme alla musica e contribuendo a costruire un'esperienza pensata per coinvolgere il pubblico anche dal punto di vista visivo. L'ambientazione sarà ispirata a un immaginario fantasy e steampunk, con elementi gotici e suggestioni fantascientifiche.
Una moderna Corte dei Miracoli
Al centro del progetto c'è anche un'idea precisa di comunità. Circotron viene presentato come una moderna “Corte dei Miracoli”, ispirata alla Zion di Matrix, dove la diversità viene celebrata come una forma di libertà e di forza. Il rapporto tradizionale tra palco e platea dovrebbe inoltre essere ridotto al minimo. Gli spettatori non saranno semplicemente chiamati ad assistere alle esibizioni, ma a sentirsi parte dello spettacolo e di una comunità legata alla musica e all'arte circense. L'obiettivo è quindi creare una performance immersiva nella quale il confine tra chi si esibisce e chi assiste diventa meno definito.
Gabry Ponte: “Non faremo un semplice DJ set
”La scelta di costruire uno spettacolo di questo tipo nasce anche dalla volontà di riportare al centro l'esperienza dal vivo. Gabry Ponte ha spiegato così l'idea alla base del progetto: “Viviamo in un mondo iper-digitalizzato, dove tutto, anche la musica, è filtrato dagli schermi degli smartphone e dei social network, per questo credo che il live sia importante come non lo è mai stato: è l’unico spazio reale in cui posso condividere delle emozioni con i miei fan e respirare la loro stessa energia. Per questo ho fatto una scelta precisa e ho deciso di alzare l'asticella. Voglio offrire al mio pubblico uno spettacolo dal forte impatto visivo, ricco e di un livello mai visto prima. Con Circotron non faremo un semplice DJ set o concerto, regaleremo un'esperienza indimenticabile.”
Il calendario di Circotron - The Dance Show
Ecco quali saranno tutte le date del tour
27 febbraio 2027 – Bologna, Unipol Arena
6 marzo 2027 – Torino, Inalpi Arena
12 marzo 2027 – Roma, Palazzo dello Sport – Nuova data
13 marzo 2027 – Roma, Palazzo dello Sport – Sold out
19 marzo 2027 – Milano, Unipol Dome – Nuova data
20 marzo 2027 – Milano, Unipol Dome – Sold out