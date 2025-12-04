"Amici 25", Gabry Ponte giudica gli inediti: "Valentina mi ha conquistato"

Nella scuola di Maria De Filippi arriva il dj e produttore come giudice esterno per la gara inediti
© Da video
Nuova gara di inediti nella scuola di "Amici 25" e un giudice d’eccezione pronto a portare la sua esperienza e il suo orecchio da produttore. Gabry Ponte, dj e produttore discografico amatissimo dal pubblico, è stato chiamato da Maria De Filippi per valutare i nuovi brani scritti e interpretati dai ragazzi. Una sfida emozionante, carica di entusiasmo e talento, che ha regalato momenti di confronto autentico tra i giovani artisti e uno dei protagonisti storici della musica dance italiana.
Nel daytime della settimana, Maria De Filippi ha collegato la classe con Gabry Ponte, che ha ascoltato tutti gli inediti dei cantanti di questa venticinquesima edizione. Il produttore ha commentato con sincerità e calore ogni esibizione, sottolineando pregi e potenzialità di ciascun concorrente. "Angie hai un pezzo molto fresco e radiofonico, sei stata brava", ha detto aprendo la gara. Poi l’attenzione si è spostata su Gard: "Hai una voce molto particolare, un linguaggio tuo, tanta personalità. Bravo". Valentina, invece, ha conquistato subito il dj: "Il pezzo ti sta proprio bene addosso. Un’esibizione onesta, vera, diretta". A Plasma i complimenti hanno riguardato soprattutto la produzione "ottimo lavoro, mi è arrivata una bella energia". Di Flavia Gabry Ponte ha apprezzato "la voce molto espressiva" ma l'ha invitata a lasciarsi andare di più. "Questo pezzo mi è volato via, delicato" ha detto a Michele. Infine a Riccardo grandi complimenti per il testo ("La tua voce riesce a impersonarlo bene, ha una vena malinconica adatta") mentre di Opi apprezzata "la bella attitudine quando canti, cerca di osare... l'anima rock ce l'hai".
Dopo aver ascoltato tutti i brani, Gabry Ponte ha stilato la sua classifica personale. Al primo posto si è piazzata Valentina, seguita da Plasma, Riccardo, Gard, Angie, Opi e Michele. Ultimo posto per Flavia, che non ha nascosto un po' di delusione per il risultato. Plasma, invece, ha accolto con entusiasmo il giudizio: "Sono contento perché fino a un anno fa era impensabile per me arrivare a così tante persone".