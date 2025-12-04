"Amici 25", Gabry Ponte giudica gli inediti: "Valentina mi ha conquistato"

Nel daytime della settimana, Maria De Filippi ha collegato la classe con Gabry Ponte, che ha ascoltato tutti gli inediti dei cantanti di questa venticinquesima edizione. Il produttore ha commentato con sincerità e calore ogni esibizione, sottolineando pregi e potenzialità di ciascun concorrente. "Angie hai un pezzo molto fresco e radiofonico, sei stata brava", ha detto aprendo la gara. Poi l’attenzione si è spostata su Gard: "Hai una voce molto particolare, un linguaggio tuo, tanta personalità. Bravo". Valentina, invece, ha conquistato subito il dj: "Il pezzo ti sta proprio bene addosso. Un’esibizione onesta, vera, diretta". A Plasma i complimenti hanno riguardato soprattutto la produzione "ottimo lavoro, mi è arrivata una bella energia". Di Flavia Gabry Ponte ha apprezzato "la voce molto espressiva" ma l'ha invitata a lasciarsi andare di più. "Questo pezzo mi è volato via, delicato" ha detto a Michele. Infine a Riccardo grandi complimenti per il testo ("La tua voce riesce a impersonarlo bene, ha una vena malinconica adatta") mentre di Opi apprezzata "la bella attitudine quando canti, cerca di osare... l'anima rock ce l'hai".