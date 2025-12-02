Ad "Amici" Lorella Cuccarini scrive a Opi mentre Angie affronta il suo giorno più duro

Per Angie, invece, è una delle giornate più pesanti da quando è nella scuola. Insieme a Michele finisce ultima in classifica e quindi in sfida, e se il daytime di ieri aveva mostrato la fragilità di lui, oggi tocca a lei cedere. È un colpo difficile da assorbire, perché dietro quella classifica ci sono quattro anni di tentativi, di porte bussate e di attese. Il suo percorso comincia da bambina: a nove anni partecipa a "Ti lascio una canzone", nel 2018 arriva a "The Voice of Italy", poi pubblica il brano virale "Frasi mai dette" nel 2023 e "Vent'anni" nel 2024, lo stesso anno in cui raggiunge la finale di Sanremo Giovani con "Scorpione". Eppure, in cameretta, le lacrime scorrono silenziose mentre Valentina le stringe la mano e prova a consolarla. A intervenire è Maria De Filippi, che cerca di riportarla alla realtà. Le ricorda che gli streaming del suo brano vanno bene e che certe classifiche sono solo una questione di gusti. "Immaginati giudice invece che giudicata", le suggerisce, provando a farle guardare le cose da un’altra prospettiva. Ma Angie resta chiusa nel suo dolore: "Dopo quattro anni per entrare, fa male pensare che possa finire così". "Quattro anni?", ribatte Maria, quasi sorridendo, ma con dolcezza. "A ventiquattro anni?" Una frase semplice, che basta a spostare il peso del momento e a farle ritrovare il respiro. Perché a volte, nella scuola come nella vita, serve qualcuno che ti ricordi che sei solo all’inizio del viaggio.