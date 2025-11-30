Eleonora Abbagnato segue ogni movimento di Pierpaolo nel passo a due con Michele e scatena la polemica con Alessandra Celentano. Pierpaolo si è esibito in "Another Love" regalando una performance che Eleonora ha definito "pura poesia". Maria De Filippi ha voluto sentire il giudizio di Alessandra Celentano, che ha riconosciuto i progressi del ballerino, ma non ha risparmiato alcune critiche "tecniche". Dall’altra parte, Abbagnato ha ricordato che la poesia non si può insegnare. La tensione tra punti di vista così diversi ha scatenato un acceso confronto tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini, rendendo il momento uno dei più discussi della puntata.