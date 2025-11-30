© Ufficio Stampa Fascino
In studio a valutare esibizioni di ballo: Eleonora Abbagnato, nel canto: Carlo Verdone insieme a Stash. Ospiti Rettore e Mr. Rain
Decima puntata di "Amici". In studio a valutare le loro esibizioni nel ballo: Eleonora Abbagnato e nel canto: Carlo Verdone insieme a Stash cantautore, frontman del gruppo The Kolors. Superospiti l’amatissima artista dallo stile dissacrante e ironico Rettore che ha presentato il suo nuovo singolo “Malamocco” e il cantautore multiplatino Mr. Rain che si è esibito con “Effetto Michelangelo”. Emiliano vince la sfida di ballo giudicata dal ballerino e coreografo Garrison Rochelle.
Sono 18 gli allievi nella scuola 10 cantanti: Plasma, Riccardo, Valentina, (prof. Zerbi), Angie, Michele, Lorenzo (prof. Cuccarini), e Elena, Flavia, Gard e Opi (prof. Pettinelli) 8 ballerini: Emiliano, Maria Rosaria, Giorgia (prof. Celentano), Alessio (prof. Emanuel Lo), Alex, Anna, Paola e Pierpaolo (prof. Peparini).
La decima puntata inizia con la sfida di ballo tra Emiliano e Cristian giudicata dal ballerino e coreografo Garrison Rochelle. Emiliano vince la sfida e può tornare al suo banco.
I cantanti presentano i brani inediti davanti Carlo Verdone e Stash. Inizia la gara di canto e Gard è il primo a esibirsi con il suo inedito "Inferno". "La voce c'è ma vorrei ascoltarlo con un brano più intenso", spiega Verdone. Tocca al ballerino Alex che con un passo a due insieme ad Alessia apre la gara di ballo giudicata da Eleonora Abbagnato che commenta: "Sembri già un professionista". Plasma presenta l'inedito “Perdere Te": per Stash è "forte". Luci puntate anche su Anna che, per questa gara, balla sulle note "Leave (Get Out)", "non sono stata trascinata d ate", dice la Abbagnato. Arriva il momento per Angie di far ascoltare il suo inedito "Poco Poco" che Alessandra Celentano già canta.
Eleonora Abbagnato segue ogni movimento di Pierpaolo nel passo a due con Michele e scatena la polemica con Alessandra Celentano. Pierpaolo si è esibito in "Another Love" regalando una performance che Eleonora ha definito "pura poesia". Maria De Filippi ha voluto sentire il giudizio di Alessandra Celentano, che ha riconosciuto i progressi del ballerino, ma non ha risparmiato alcune critiche "tecniche". Dall’altra parte, Abbagnato ha ricordato che la poesia non si può insegnare. La tensione tra punti di vista così diversi ha scatenato un acceso confronto tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini, rendendo il momento uno dei più discussi della puntata.
Continua la gara di canto, sul palco è il turno di Valentina con il suo inedito "Meglio" ed è promossa da Stash: "Pezzone". Il centro del palco è tutto per Maria Rosaria e del suo passo a due con Mattia. Riccardo è il quinto cantante a presentare il suo inedito "Prima di adesso", per Verdone "si sente molta anima". Emiliano è pronto a mettersi in gioco con una nuova coreografia: "Questo si chiama talento", dice Eleonora. Cantante dopo cantante la gara prosegue con Opi che interpreta di fronte ai giudici il suo inedito "Fahrenheit". Si torna a ballare on stage con Alessio. Flavia è pronta a cantare il suo inedito "Qualcosa di Grande" e convince Verdone. Occhi puntati su Paola e questa coreografia insieme a Francesco. Michele emoziona con il suo inedito "Leggerezza d’amore".
Il primo della classifica di Ballo è Emiliano, l’ultima è Anna. Alessio, con la maggioranza dei voti dei compagni ballerini, deve indossare la maglia della sfida. Il primo della classifica di Canto è Valentina, l'ultimo è Michele. Parità di preferenze per i cantanti e il voto dei professori è decisivo: Angie deve indossare la maglia della sfida.
"Isobel per un po' non la vedrete qui perché inizierà una nuova avventura molto stimolante, ti divertirai molto, devi essere naturale e quando vorrai tornare siamo pronti ad accoglierti", così Maria De Filippi saluta Isobel Fetiye Kinnear - ballerina finalista del talent "Amici" nel 2023 - che affiancherà Max Giusti nella nuova edizione di "Caduta Libera" su Canale 5 da domenica 7 dicembre. "Ho molta paura", dice Isobel mentre abbraccia Maria.
Compito di Hip Hop per Maria Rosaria da parte del maestro Emanuel Lo. La maestra Celentano le dà la sufficienza e le restituisce la sua maglia.
Scoppia la polemica per il cantante Opi, Rudy Zerbi critica aspramente Anna Pettinelli e le dice che non sa scegliere i brani per il ragazzo. Così Il prof Zerbi ha chiesto la possibilità di far cantare Opi di fronte al maestro Adriano Pennino per avere un suo parere. Opi canta "Una vita da mediano" di Ligabue e "Un giorno credi" di Edoardo Bennato. Pennino preferisce e ritiene più adatto "Una vita da mediano": "E' più coinvolgente, in Bennato mi è mancato il vissuto".
Infine le luci del palco di "Amici 25" sono tutte puntate su Elena che canta "La vie en rose". Lorenzo invece fa ascoltare a tutti la sua cover di "Creep".