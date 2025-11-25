Logo Tgcom24
Speciale Amici 25
tre nuovi allievi

Ad "Amici" arrivano Giorgia, Lorenzo ed Elena

La classe si arricchisce con due cantanti e una ballerina, che conquistano tutti i professori

25 Nov 2025 - 17:40
Nuovi ingressi nella classe di "Amici": si tratta della ballerina Giorgia e dei cantanti Elena e Lorenzo. I ragazzi hanno convinto la maggioranza dei professori e si sono quindi aggiudicati un banco nella scuola, senza dover passare dalla sfida e "soffiare" il posto a uno dei compagni.

Ad "Amici" Lorenzo, Giorgia ed Elena conquistano

  il banco Il primo a esibirsi è Lorenzo, segnalato da Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, che presenta il suo inedito "Stupida vita". Il 18enne propone poi una sua versione di "Marla" di Salmo, accompagnandosi con la chitarra, e convince anche Rudy Zerbi. Al giudizio positivo si accoda anche l'intero corpo docenti del reparto danza, che gli apre quindi le porte della scuola. Ora tocca a lui fare una scelta e decidere se iniziare un percorso con la prof. Pettinelli o la prof. Cuccarini. In studio entra la ballerina Giorgia, contesa tra tutti e tre i maestri di danza. Con due coreografie molto diverse, l'aspirante allieva mostra tutto il suo talento e la sua versatilità. Anche per lei l'en plein di voti le permette di conquistare il banco. L'ultima a esibirsi è la cantante Elena, proposta da Anna Pettinelli. Accompagnandosi con la chitarra, la cantante propone il suo inedito "Per me" e poi un medley di cover. Anche per lei sei sì su sei.

Gli allievi di "Amici" in sfida questa settimana

  Per tre allievi che arrivano, ce ne sono cinque in sfida. Nella scorsa puntata nella sezione canto Plasma e Flavia si sono piazzati agli ultimi posti della classifica, mentre per il ballo è stato Alessio ad avere la peggio. I compagni hanno poi dovuto scegliere un altro ballerino tra Emiliano e Paola, facendo il nome di quest'ultima. Emiliano, una volta rientrato in casetta, chiede però di andare in sfida anche lui e la produzione accetta la proposta.

