Ad "Amici" arrivano Giorgia, Lorenzo ed Elena

il banco Il primo a esibirsi è Lorenzo, segnalato da Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, che presenta il suo inedito "Stupida vita". Il 18enne propone poi una sua versione di "Marla" di Salmo, accompagnandosi con la chitarra, e convince anche Rudy Zerbi. Al giudizio positivo si accoda anche l'intero corpo docenti del reparto danza, che gli apre quindi le porte della scuola. Ora tocca a lui fare una scelta e decidere se iniziare un percorso con la prof. Pettinelli o la prof. Cuccarini. In studio entra la ballerina Giorgia, contesa tra tutti e tre i maestri di danza. Con due coreografie molto diverse, l'aspirante allieva mostra tutto il suo talento e la sua versatilità. Anche per lei l'en plein di voti le permette di conquistare il banco. L'ultima a esibirsi è la cantante Elena, proposta da Anna Pettinelli. Accompagnandosi con la chitarra, la cantante propone il suo inedito "Per me" e poi un medley di cover. Anche per lei sei sì su sei.