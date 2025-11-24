"Amici 25", Flavia è in lacrime e Plasma è arrabbiato con tutti

Sdraiata sul divano in casetta Flavia è in lacrime. Maria De Filippi le chiede la ragione: "Piango perché ogni volta vado in sfida e non me ne voglio andare", spiega la cantante singhiozzando. La De Filippi la tranquillizza dicendole che non è scritto da nessuna parte che andare in sfida voglia dire uscire dalla scuola e poi le chiede chi sia veramente Flavia: "Quella che ha il caratterone e spacca il mondo o una piagnona". Lei risponde "Una piagnona".

A questo punto Maria le spiega che questa sfida dovrebbe servirle, ma lei risponde che non riesce mai a controllare l'ansia e questo potrebbe metterla in difficoltà e che è già successo che non si ricordasse il testo e che ha sempre paura di sbagliare.

L'ansia le partirebbe, dice Flavia, dalla competizione stessa, lei ci pensa continuamente e questo le impedisce di fare bene le cose.

La De Filippi le consiglia di metterci più emozione, di smollare un po', di superare il fatto che anche se arriva ultima non muore nessuno.