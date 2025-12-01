"Amici 25", Michele in lacrime: la lettera di Zerbi lo sconvolge

Disperato Michele sussurra "non c’è scampo" e decide di incontrare Lorella Cuccarini .

In lacrime e senza nascondere la sua preoccupazione per la sfida Michele dice alla sua professoressa quello che pensa: "Lei è molto forte, mi spaventa molto. Non voglio andare via, penso di aver fatto tanto per essere qua e per cantare e comunicare".

La Cuccarini gli chiede schietta: "Ma tu pensi di non valere abbastanza?". Parole che accentuano ancora di più la disperazione di Michele che scoppia in un pianto lungo e liberatorio. La prof. però lo incoraggia e lo incita dicendogli: "Questo banco lo devi mantenere con le unghie e con i denti" e poi gli ricorda: "Tu canti per essere libero e devi tornare a esserlo, e gli rammenta anche che la settimana precedente era addirittura arrivato secondo. Che ci pensi, che valorizzi tutto ciò che di buono ha fatto e ricominci a credere in sé: "Te la devi giocare fino alla fine, devi lavorare il doppio. Ci sono tante qualità in te...non ti buttare giù, tira fuori le pa**e".