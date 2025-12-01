"Amici 25", Michele in lacrime: la lettera di Zerbi lo sconvolge

"Amici", le emozioni della decima puntata
Nel daytime di "Amici 25" Michele Ballo crolla e scoppia in lacrime. Il giovane cantante è in sfida dopo essere arrivato ultimo nella classifica stilata da Carlo Verdone e Stash durante la decima puntata e teme di essere a rischio eliminazione nella scuola di Maria De Filippi. L'allievo di Lorella Cuccarini ha ricevuto una lettera inaspettata da parte del professore Rudy Zerbi che l'ha completamente destabilizzato.
Il professore di canto della scuola ha preso una decisione che nessuno si aspettava: ha scelto lui personalmente la sfidante. Il ragazzo legge ad alta voce la lettera di Zerbi: "Nell'ultima puntata ti sei classificato ultimo, avevo mostrato interesse nei tuoi confronti, ma settimana dopo settimana le tue performance si sono rivelate altalenanti e il tuo inedito mi convince poco [...] Sul palco invece di accenderti, spesso ti spegni, ti concentri sulla tecnica trascurando l'emotività e la presenza [...] Ho deciso di decidere personalmente la tua sfidante. In bocca al lupo".
Dopo aver scoperto chi è la sua sfidante Michele è letteralmente crollato. Anche per gli altri allievi della scuola la cantante con cui si dovrà confrontare è davvero brava e per lui il rischio è reale. "Questa entra" ha dichiarato Flavia, e anche Plasma è dell'idea: "Mi dispiace dirlo ma la situazione la vedo malissimo". "Lei è forte, ma secondo me Michele non merita di uscire" ha confessato Opi.
Disperato Michele sussurra "non c’è scampo" e decide di incontrare Lorella Cuccarini .
In lacrime e senza nascondere la sua preoccupazione per la sfida Michele dice alla sua professoressa quello che pensa: "Lei è molto forte, mi spaventa molto. Non voglio andare via, penso di aver fatto tanto per essere qua e per cantare e comunicare".
La Cuccarini gli chiede schietta: "Ma tu pensi di non valere abbastanza?". Parole che accentuano ancora di più la disperazione di Michele che scoppia in un pianto lungo e liberatorio. La prof. però lo incoraggia e lo incita dicendogli: "Questo banco lo devi mantenere con le unghie e con i denti" e poi gli ricorda: "Tu canti per essere libero e devi tornare a esserlo, e gli rammenta anche che la settimana precedente era addirittura arrivato secondo. Che ci pensi, che valorizzi tutto ciò che di buono ha fatto e ricominci a credere in sé: "Te la devi giocare fino alla fine, devi lavorare il doppio. Ci sono tante qualità in te...non ti buttare giù, tira fuori le pa**e".