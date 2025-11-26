"Amici 25", Riccardo vince la sfida degli inediti con il produttore Sixpm

Il confronto continua con Opi e il suo brano "Fahrenheit", che permette a Sixpm di entrare nel dettaglio tecnico: “È un vestito che senti tanto addosso? Perché si sposa bene con te. Fai più attenzione al controllo nel sali scendi e nelle parti più alte". Un’analisi puntuale, che apre spiragli di crescita. Angie arriva con "Poco poco", portando una naturalezza pop che il produttore non fatica a intercettare: “Hai un timbro super pop da radio, scegli brani che ti rappresentino sempre di più". Michele propone "Leggerezza d’amore" e si ritrova al centro di un apprezzamento autentico: "Bravissimo, eri dentro il brano. È arrivato tutto e c’è anche il tuo marchio di fabbrica". Flavia stupisce con Qualcosa di grande, mostrando una voce sempre più riconoscibile: "Super intima e anche esplosiva, gran controllo, gran dinamica e un timbro super riconoscibile". A chiudere il giro c’è Riccardo con "Prima di adesso": una performance che non passa inosservata per intensità e coinvolgimento. "Super emozionante: hai un super potere. Il tuo timbro è magico e lo sai usare", afferma Sixpm, lasciando intuire che la sua valutazione finale potrebbe essere decisiva.