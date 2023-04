Gabry Ponte compie 50 anni e si regala un super show per i 25 anni di carriera

Il dj e producer italiano più ascoltato nel mondo, ha annunciato per sabato 27 gennaio 2024 uno spettacolo in cui ripercorrerà la sua incredibile carriera attraverso le sue hit più famose, e in cui non mancheranno le sorprese.

Gabry Ponte ha segnato con la sua musica più di una generazione. Oltre 3 miliardi di stream globali, oltre 15 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, un disco di diamante, 41 dischi di platino e 21 oro: i suoi numeri sono di quelli da far girare la testa. Anche per questo lo spettacolo che andrà in scena al Forum sarà di quelli da non perdere.

Una carriera tra successi e premi Gabry Ponte inizia la propria carriera ufficialmente nel 1998 quando produce "Blue (da ba dee)2, il singolo di debutto con gli Eiffel 65, che scala le classifiche mondiali e vende oltre 8 milioni di copie. Al singolo segue il primo album "Europop" che vende altri 4 milioni di copie. Nel 2000 l’artista vince gli European Music Awards come "Miglior Artista Italiano nel mondo". Nel frattempo, comincia la sua carriera solista e i suoi primi singoli e remix compaiono da subito nelle classifiche europee. Nel 2014 entra nella classifica dei Top 100 DJ al numero 61: Gabry Ponte resterà l'artista italiano con il ranking più alto di sempre in questa classifica.

L'esperienza ad "Amici" A Gabry Ponte non è mancata nemmeno un'esperienza televisiva. In particolare ha fatto il giudice ad "Amici" di Maria De Filippi per due edizioni consecutive: la tredicesima (2013-2014) e la quattordicesima (2014-2015)1. In entrambe le edizioni, ha fatto parte della squadra dei professori insieme a Tommaso Paradiso, Loredana Bertè e Vanessa Incontrada.

I successi più recenti Nell’estate 2019 co-produce il successo europeo "Monster" (270 milioni di stream su Spotify) insieme al giovane produttore austriaco LUM!X. Con oltre 378 milioni di stream solo su Spotify e oltre 150 milioni di visualizzazioni su Youtube, il suo ultimo singolo "Thunder", ha scalato le classifiche di molti Paesi entrando nella famosa Billboard TOP200 del 2021, un prestigioso traguardo che Gabry Ponte aveva già raggiunto nel gennaio 2000 con "Blue (Da Ba Dee)" insieme al suo gruppo Eiffel65. Nel 2022 esce "I'm Good (Blue)" di David Guetta, che guadagna una nomination ai Grammy, facendo sì che "Blue" diventi la prima canzone della storia a ricevere due nomination ai Grammy come Best Dance/Electronic Recording.