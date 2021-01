Gabry Ponte è tornato al lavoro: "Direi che sono guarito"

Gabry Ponte sui social:"La settimana peggiore della mia vita>" Instagram 1 di 8 Instagram 2 di 8 Instagram 3 di 8 Instagram 4 di 8 Instagram 5 di 8 Instagram 6 di 8 Instagram 7 di 8 Instagram 8 di 8 leggi dopo slideshow ingrandisci



Quando due giorni fa è uscito dall'ospedale il dj ha scritto felice: "Oggi mi dimettono... me ne torno a casa" postando uno scatto insieme al primario di Cardiochirurgia dell'ospedale e uno della sua stanza con il letto vuoto e la giacca appoggiata sopra, pronta ad essere indossata per andare via.

Pieno di gratitudine Ponte aveva scritto: "È lui che mi ha “riparato” il cuore! Lui e la sua equipe fanno cose incredibili ogni giorno... non avete idea!! Voglio ringraziare tanto anche gli anestesisti e poi tutti gli altri medici, gli infermieri, gli strumentisti e gli OSS che lavorano qui in reparto".

Il giorno dopo il dj aveva aggiornato i suoi follower dal letto di casa: "Piccole cose che mi mancavano: oggi sono riuscito a dormire fino alle 8 senza che nessuno irrompesse nella mia stanza per bucarmi da qualche parte o prelevare parti di me...".

Tantissimi i messaggi di incoraggiamento, dopo che il producer aveva pubblicato il post in cui annunciava l'intervento. Molti utenti avevano voluto incoraggiarlo condividendo storie personali analoghe per dargli forza e speranza alla vigilia di una prova così importante.

"I medici che ormai da anni mi seguono mi hanno detto che ho raggiunto uno stadio in cui se non mi opero andrò incontro a complicazioni... e a noi non piacciono le complicazioni vero?" aveva scritto il musicista prima dell'intervento spiegando come fosse necessario agire al più presto per curare una malattia congenita ma degenerativa che col tempo avrebbe potuto causargli problemi ben più gravi.