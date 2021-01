Fan preoccupati per Gabry Ponte: "Affronterò un'operazione complicata"

Gabry Ponte si prepara a una sfida importante: dovrà infatti sottoporsi a un delicato intervento al cuore. Dal lettino d'ospedale il dj e producer ha informato i suoi fan via social: "Sto per affrontare un’operazione un po’ complicata per cercare di risolvere un problemino che mi insegue ormai da tanti anni: il mio cuore non va a tempo per colpa di una delle valvole principali al suo interno che è malata".