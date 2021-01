Gabry Ponte provato, ma felice: "L'intervento è andato bene"

Gabry Ponte rassicura i suoi fan sui social e dal letto d'ospedale li aggiorna sulle sue condizioni di salute postando un selfie in cui sorride con le cannule al naso: "Eccomi ragazzi! Un po’ provato ma felice, l’intervento è andato bene", scrive il dj e producer, che pochi giorni fa aveva annunciato di doversi sottoporre ad un intervento complicato "per cercare di risolvere un problemino che mi insegue ormai da tanti anni: il mio cuore non va a tempo per colpa di una delle valvole principali al suo interno che è malata".

Ponte ha voluto ringraziare tutti per l'affetto e la vicinanza che amici, colleghi e i suoi numerosissimi fan gli hanno dimostrato: "Dopo una notte in cardiorianimazione oggi mi hanno trasferito in reparto. Non avete idea della forza che mi ha dato leggere tutti i vostri messaggi GRAZIE, vi voglio bene!! vi aggiorno presto", ha scritto il dj.

Tantissimi erano stati infatti i messaggi di incoraggiamento, dopo che il producer aveva pubblicato il post in cui annunciava l'intervento. Molti utenti avevano voluto incoraggiarlo condividendo storie personali analoghe per dargli forza e speranza alla vigilia di una prova così importante.

Gabry Ponte tra musica e sport non si ferma mai Instagram 1 di 16 Instagram 2 di 16 Instagram 3 di 16 Instagram 4 di 16 Instagram 5 di 16 Instagram 6 di 16 Instagram 7 di 16 Instagram 8 di 16 Instagram 9 di 16 Instagram 10 di 16 Instagram 11 di 16 Instagram 12 di 16 Instagram 13 di 16 Instagram 14 di 16 Instagram 15 di 16 Instagram 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

"I medici che ormai da anni mi seguono mi hanno detto che ho raggiunto uno stadio in cui se non mi opero andrò incontro a complicazioni... e a noi non piacciono le complicazioni vero?" aveva scritto il musicista prima dell'intervento spiegando come fosse necessario agire al più presto per curare una malattia congenita ma degenerativa che col tempo avrebbe potuto causargli problemi ben più gravi.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI