Gabry Ponte è diventato papà, ecco la sua primogenita Alice

Solo una parola e l'emoticon di un cuore: Alice. Gabry Ponte presenta così sui social la sua primogenita. Il dj e producer condivide alcuni scatti di sé con la bambina in braccio. Felice e radioso, come quando aveva dato la notizia della cicogna in arrivo a fine marzo, con una foto della prima ecografia. Dopo un periodo difficile e faticoso, soprattutto per ragioni di salute, finalmente una bellissima notizia.

Oltre al nome, alla data di nascita (il primo giugno) e al peso però, due chili e novecento grammi, come mostra il cartellino attaccato al lettino della piccola, Gabry Ponte non rivela null'altro e resta soprattutto il più assoluto mistero sulla madre della bambina e moglie dell'artista, di cui non si sa nulla.

Solo pochi mesi fa il musicista era stato operato al cuore e lo aveva comunicato ai suoi fan mostrandosi su un letto di ospedale, ad intervento concluso: "Eccomi ragazzi! un po’ provato ma felice l’intervento è andato bene e dopo una notte in cardiorianimazione oggi mi hanno trasferito in reparto. non avete idea della forza che mi ha dato leggere tutti i vostri messaggi GRAZIE vi voglio bene!! vi aggiorno presto".