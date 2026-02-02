Francesco Baccini, malore improvviso e stop televisivo: come sta dopo gli accertamenti

Mentre si trovava in attesa della visita in ospedale, l'artista avrebbe raccontato agli altri pazienti che di lì a poco avrebbe dovuto partecipare a una trasmissione televisiva domenicale. Nonostante il momento, Baccini non avrebbe perso il buonumore, intrattenendosi con sorrisi, battute e qualche stretta di mano con i fan. Le sue condizioni, sebbene non gravi, hanno però suggerito maggiore cautela. Da qui la scelta di rinunciare all'impegno televisivo e concentrarsi sul recupero fisico. Al termine degli esami, il cantautore è stato dimesso con l'indicazione di osservare alcuni giorni di riposo.