Francesco Baccini, malore improvviso e stop televisivo: come sta dopo gli accertamenti
Il cantautore genovese ha rinunciato all'ospitata in una trasmissione televisiva dopo essersi sentito poco bene
Un malessere improvviso ha costretto Francesco Baccini a fermarsi. Il cantautore genovese, 65 anni, non è apparso come previsto in una trasmissione televisiva domenica 1 febbraio a causa di un problema di salute, che lo ha spinto a sottoporsi a controlli medici in ospedale. Il cantautore ha avvertito un senso di indisposizione e ha deciso di non sottovalutare i sintomi, recandosi al Pronto soccorso dell'ospedale San Leopoldo Mandic di Merate, in provincia di Lecco.
Mentre si trovava in attesa della visita in ospedale, l'artista avrebbe raccontato agli altri pazienti che di lì a poco avrebbe dovuto partecipare a una trasmissione televisiva domenicale. Nonostante il momento, Baccini non avrebbe perso il buonumore, intrattenendosi con sorrisi, battute e qualche stretta di mano con i fan. Le sue condizioni, sebbene non gravi, hanno però suggerito maggiore cautela. Da qui la scelta di rinunciare all'impegno televisivo e concentrarsi sul recupero fisico. Al termine degli esami, il cantautore è stato dimesso con l'indicazione di osservare alcuni giorni di riposo.
Nessun allarme, dunque, ma una pausa necessaria in un periodo per lui intenso, segnato anche dalla promozione del nuovo singolo "Franco Califano", progetto che segna un ulteriore capitolo del suo percorso artistico.