Francesco Baccini accusato di sessismo per "Le donne di Modena", lui reagisce: "E' ora di finirla"

Francesco Baccini quando ha scritto "Le donne di Modena", suo grande successo degli anni 90, tutto avrebbe pensato di essere messo in croce con l'accusa di sessismo.

E' accaduto qualche giorno fa quando il cantautore genovese, ospite a Sondrio per un premio letterario, è stato contestato da una ragazza del pubblico per il testo della canzone in cui in una frase si dice che le donne "fanno da mangiare, sanno cucinare, odiano stirare, e san far l'amore". "E' l'ora di finirla con questo politically correct, si va avanti in retromarcia" ha risposto Baccini in un tweet.