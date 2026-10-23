Katy Perry cambia look: la nuova frangetta rock

© Afp
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Katy Perry, 41 anni, cambia ancora una volta look e stavolta basta una frangetta a trasformare il suo aspetto. La cantante ha sorpreso sul red carpet di Nashville, durante una serata dedicata a Dolly Parton, presentandosi con lunghissimi capelli neri e una nuova frangia sfilata, dal carattere decisamente rock. Un'acconciatura che richiama gli anni Duemila e che segna un'altra trasformazione per la popstar, da sempre abituata a "giocare" con la propria immagine.
A fare la differenza è soprattutto la frangia, leggera e irregolare, con ciocche che sfiorano le sopracciglia e si aprono leggermente al centro della fronte. Un taglio che mette in risalto lo sguardo e rende il viso della cantante diverso rispetto alle ultime apparizioni pubbliche.
Per completare l'acconciatura, Katy Perry ha scelto di lasciare i capelli corvini sciolti sulle spalle, con onde morbide e un effetto volutamente spettinato. Niente raccolti elaborati o pieghe impeccabili: questa volta la popstar ha puntato su uno styling dall'aria più disinvolta, che ricorda quello delle rockstar dei primi anni Duemila. Il risultato è un'immagine più grintosa, lontana dalle acconciature sofisticate che spesso accompagnano le sue uscite sul red carpet. Non è chiaro, però, se la nuova frangetta sia un taglio definitivo oppure una soluzione temporanea scelta per l'occasione.
Cambiare pettinatura, del resto, non è certo una novità per Katy Perry. Nel corso della carriera la cantante ha sperimentato praticamente ogni lunghezza e colore, passando dai capelli neri che l'hanno resa riconoscibile agli esordi al biondo platino, fino ai tagli cortissimi sfoggiati negli anni successivi.
Questa volta ha scelto di tornare a un'estetica che guarda al passato, anche attraverso l'abbigliamento. Per la serata "CMA Presents I Will Always Love You: A Celebration of Dolly Parton", la popstar ha infatti indossato un abito vintage di lusso.
Il vestito, caratterizzato da stampe animalier e un corpetto in pelle, si abbinava ai capelli scuri e alla nuova frangia, accentuando il richiamo alla moda di inizio millennio. Ma più del vestito, a farsi notare è stata proprio l'acconciatura. Dopo aver cambiato più volte colore e lunghezza dei capelli, Katy Perry dimostra come anche un dettaglio apparentemente piccolo, come una frangetta, possa bastare per dare un volto nuovo a un'immagine ormai familiare al pubblico.
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