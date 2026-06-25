Chi è Luisa Laemmel, la nuova fiamma di Orlando Bloom

Alta 1 metro e 78 centimetri, ha sfilato durante la New York Fashion Week. Nel suo percorso professionale è stata rappresentata da agenzie prestigiose, tra cui New York Model Management e The Lab Models di Milano.

Anche sui social la sua presenza continua a crescere. Su Instagram supera i 16mila follower e tra questi figura anche Miranda Kerr, ex moglie di Orlando Bloom e madre del loro figlio Flynn Christopher.