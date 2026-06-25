Chi è Luisa Laemmel, la nuova fiamma di Orlando Bloom

Luisa Laemmel, le foto della nuova fiamma di Orlando Bloom
© Instagram | Luisa Laemmel, le foto della nuova fiamma di Orlando Bloom
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La top model, nata in Svizzera nel 1997, si sta facendo notare grazie a varie collaborazioni con marchi importanti. Accanto a lei l'attore avrebbe definitivamente dimenticato Katy Perry
Luisa Laemmel, le foto della nuova fiamma di Orlando Bloom © Instagram
Dopo mesi di indiscrezioni e apparizioni lontano dai riflettori, Orlando Bloom e Luisa Laemmel sono tornati a mostrarsi insieme. L'attore britannico e la modella svizzera sono stati fotografati per le strade di Milano, alimentando ulteriormente le voci su una relazione che, pur senza annunci ufficiali, appare ormai consolidata.
Le immagini diffuse dai paparazzi mostrano Bloom e Luisa Laemmel impegnati in una scena di ordinaria quotidianità: i due stavano caricando alcuni bagagli in automobile, probabilmente poco prima di lasciare Milano. Un momento semplice, ma sufficiente per confermare che la frequentazione tra i due prosegue.
La presenza della coppia nel capoluogo lombardo non era legata agli impegni professionali della modella, bensì a quelli dell'attore. Orlando Bloom si trovava infatti in città per partecipare agli eventi della Milano Fashion Week Uomo dedicata alle collezioni primavera-estate 2027.
Dopo la conclusione della lunga relazione con Katy Perry, il nome di Orlando Bloom era stato accostato per breve tempo a Rachel Lynn Matthews. Tuttavia, dall'inizio del 2026, l'attore avrebbe iniziato a frequentare stabilmente Luisa Laemmel.
Le prime indiscrezioni sulla coppia risalgono a febbraio, quando i due furono notati insieme al Super Bowl. Da quel momento gli avvistamenti si sono susseguiti con discrezione: poche apparizioni pubbliche, nessuna foto condivisa sui social e una costante attenzione a tenere la relazione lontana dall'esposizione mediatica.
Secondo una fonte citata dal quotidiano britannico The Sun, la distanza geografica non avrebbe rappresentato un ostacolo significativo. Bloom vive infatti a Los Angeles, mentre Laemmel risiede a New York. Nonostante questo, i due resterebbero in contatto costante e tra loro sarebbe nata una forte sintonia.
Pur non essendo ancora un volto noto al grande pubblico come altre top model internazionali, Luisa Laemmel si è già costruita una carriera importante nel mondo della moda. Nata in Svizzera nel 1997, la modella vive da tempo a New York e ha collaborato con marchi di primo piano.
Alta 1 metro e 78 centimetri, ha sfilato durante la New York Fashion Week. Nel suo percorso professionale è stata rappresentata da agenzie prestigiose, tra cui New York Model Management e The Lab Models di Milano.
Anche sui social la sua presenza continua a crescere. Su Instagram supera i 16mila follower e tra questi figura anche Miranda Kerr, ex moglie di Orlando Bloom e madre del loro figlio Flynn Christopher.
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