© Damiano David a Capena | Damiano David a Capena
© Damiano David a Capena | Damiano David a Capena
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© Damiano David a Capena | Damiano David a Capena
Un angolo della provincia di Roma si è trasformato per qualche ora in un set dal respiro internazionale. Mercoledì 5 agosto il centro storico di Capena, con Piazza del Popolo e le sue vie caratteristiche, ha accolto la troupe impegnata nelle riprese del nuovo videoclip di Dove Cameron, cantante e attrice statunitense e compagna di Damiano David, frontman dei Måneskin. Una presenza che ha inevitabilmente attirato l'attenzione sul piccolo borgo, scelto per fare da sfondo al nuovo progetto dell'artista americana, che negli ultimi giorni ha ammirato le bellezze della Pensiola insieme ad alcune sue amiche.
Per la giornata delle riprese, il cuore di Capena ha cambiato completamente aspetto. Piazza del Popolo e il centro storico sono diventati lo scenario di una produzione che ha portato nel borgo troupe, tecnici e artisti, trasformando per alcune ore le strade abitualmente frequentate dai residenti in un vero set cinematografico.
La scelta del paese alle porte di Roma rappresenta anche un'occasione per mettere in evidenza il patrimonio storico e culturale del territorio. La produzione ha infatti potuto contare sugli scorci del centro e sull'atmosfera caratteristica del borgo, elementi che faranno da cornice alle immagini del videoclip.
A raccontare quanto accaduto è stata la Pro Loco di Capena, coinvolta direttamente nella realizzazione della produzione. L'associazione ha espresso soddisfazione per essere stata contattata e aver potuto offrire il proprio contributo, sottolineando il lavoro svolto dalle persone che hanno operato dietro le quinte per rendere possibile l'arrivo della produzione internazionale. Per la Pro Loco si tratta di un motivo di particolare orgoglio: la possibilità di mostrare Capena attraverso la musica e le immagini di un'artista conosciuta a livello internazionale può contribuire a far conoscere il borgo e le sue caratteristiche oltre i confini locali.
L'associazione ha inoltre condiviso sui propri canali le prime immagini legate alla giornata di riprese, spiegando che il centro del paese ha accolto troupe, tecnici e artisti in un'atmosfera caratterizzata da grande professionalità. Ora l'attesa è tutta per il risultato finale: l'auspicio è quello di poter riconoscere nel videoclip gli scorci di Capena che hanno fatto da sfondo alle riprese.
La trasferta a Capena si inserisce in un periodo particolarmente significativo per Dove Cameron anche sul piano personale. L'artista americana è infatti legata sentimentalmente a Damiano David e la coppia è indicata come prossima al matrimonio.
La presenza della cantante nella provincia romana assume quindi un significato particolare anche alla luce del rapporto sempre più stretto con l'Italia. Il progetto musicale l'ha portata questa volta fuori dalla Capitale, in un borgo che per una giornata ha assunto un'atmosfera decisamente diversa dal solito.
La relazione tra Dove Cameron e Damiano David dovrebbe inoltre essere vicina a un nuovo capitolo. A metà luglio, tra i documenti digitali dell'Albo Pretorio del Comune di Roma, sono comparse le pubblicazioni ufficiali di matrimonio dei due artisti.
Le nozze, secondo le indiscrezioni riportate nella base fornita, dovrebbero svolgersi alla fine di settembre in Toscana, anche se i dettagli della cerimonia restano coperti dal massimo riserbo. L'entourage della coppia non ha infatti fornito particolari sull'organizzazione dell'evento.
L'eventuale cerimonia si annuncia particolarmente riservata, anche considerando la notorietà internazionale dei due protagonisti. La lista degli invitati potrebbe essere particolarmente numerosa, anche per la presenza della famiglia di Damiano David. Nel frattempo, però, Dove Cameron continua a lavorare ai propri progetti musicali. E proprio una delle prossime produzioni dell'artista porterà con sé un piccolo frammento della provincia romana: quando il videoclip sarà pubblicato, Capena potrà infatti riconoscere nelle immagini alcune delle strade e degli scorci del proprio centro storico.
La giornata del 5 agosto ha così regalato al borgo una parentesi insolita, con Piazza del Popolo e le vie del centro trasformate in un set internazionale. Per la Pro Loco, l'auspicio è che quella di Dove Cameron possa essere soltanto la prima di molte altre occasioni capaci di far conoscere la bellezza di Capena attraverso il cinema, la musica e le produzioni audiovisive.