Un angolo della provincia di Roma si è trasformato per qualche ora in un set dal respiro internazionale. Mercoledì 5 agosto il centro storico di Capena, con Piazza del Popolo e le sue vie caratteristiche, ha accolto la troupe impegnata nelle riprese del nuovo videoclip di Dove Cameron, cantante e attrice statunitense e compagna di Damiano David, frontman dei Måneskin. Una presenza che ha inevitabilmente attirato l'attenzione sul piccolo borgo, scelto per fare da sfondo al nuovo progetto dell'artista americana, che negli ultimi giorni ha ammirato le bellezze della Pensiola insieme ad alcune sue amiche.