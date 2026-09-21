© Instagram | Conor Clapton, figlio del musicista Eric e della showgirl Lory Del Santo
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La drammatica morte di Presley Gerber, 27 anni, riporta alla mente altri casi drammatici di celebrità che hanno perso i figli, venuti a mancare prematuramente
Si pensa che nascere in una famiglia di personaggi famosi porti automaticamente fortuna: benessere, soldi, viaggi e sapere che c'è sempre qualcuno che si prende cura di te che sia una tata, una colf, un autista o un bodyguard. Eppure c'è una cosa che non possiamo plasmare: le circostanze della vita che portano alla morte come malattie e incidenti. La super modella anni'90 Cindy Crawford ha perso lunedì il figlio Presley Gerber, avuto con l'uomo d'affari Rande Gerber e fratello dell'indossatrice Kaia. Ma ci sono tanti altri vip che hanno affrontato il tragico destino di perdere un figlio prematuramente, chi per cause naturali, chi per fatali incidenti, dipendenze o depressione. Ripercorriamo le loro storie.
L'attrice Mia Farrow ha avuto 14 figli (4 biologici e 10 adottati) e la sua vita è stata segnata da tre morti premature. Tam, originaria del Vietnam e affetta da cecità, è morta nel 2000 all'età di 17 anni per un'overdose accidentale di farmaci prescritti, assunti per curare una forte emicrania. Lark Song Previn, anche lei originaria del Vietnam, è deceduta nel 2008 a causa di complicanze dovute all'AIDS. Thaddeus Wilk, adottato in India, era rimasto paraplegico a causa della poliomielite, si è tolto la vita nel 2009 a 29 anni dopo la fine di una relazione sentimentale.
Brandon Lee, figlio del campione di arti marziali Bruce, è morto durante le riprese del film "Il Corvo" nel 1993 a soli 28 anni. Durante una scena di sparatoria, l'attore Michael Massee sparò verso Brandon con una pistola di scena. L'arma avrebbe dovuto essere caricata a salve, ma all'interno della canna era rimasto incastrato un frammento di un proiettile vero utilizzato per errore durante le riprese di un primo piano nei giorni precedenti. Brandon Lee fu colpito all'addome, nonostante i tentativi dei medici, morì nel primo pomeriggio del 31 marzo 1993. La pellicola fu completata utilizzando controfigure e le prime tecnologie di computer grafica (CGI) per sovrapporre il volto di Brandon. Il film uscì nel 1994, diventando un cult mondiale dedicato alla sua memoria.
Guillaume Depardieu, figlio dell'attore francese Gerard, è morto nel 2008 all'età di 37 anni a causa di una polmonite fulminante. Aveva contratto un virus letale pochi giorni prima in Romania, mentre si trovava sul set del suo ultimo film, L'enfance d'Icare. Anch'egli attore di grande talento e premiato con il Premio César, Guillaume ha vissuto una vita profondamente tormentata, segnata da un rapporto estremamente conflittuale con il padre.
Paul Newman ha perso il figlio Scott nel 1978 a causa di un'overdose accidentale di alcol e farmaci. L'attore non si riprese mai del tutto dalla perdita. Nella sua autobiografia postuma, ha espresso un profondo e straziante senso di colpa, ammettendo di essere stato spesso un padre assente a causa del lavoro, di aver sottovalutato i segnali della dipendenza del figlio e di avergli fatto involontariamente ombra con la propria celebrità.
Il figlio di Romy Schneider è morto nel 1981 all'età di 14 anni. L'adolescente aveva dimenticato le chiavi e nel tentativo di scavalcare il cancello di ferro battuto che circondava la proprietà, perse l'equilibrio. Trasportato d'urgenza in ospedale, il ragazzo perse una quantità enorme di sangue. Morì la sera stessa in sala operatoria per arresto cardiaco causato dalla gravissima emorragia.
Sylvester Stallone ha perso il primogenito Sage nel 2012, nato dal primo matrimonio della star di Rocky con Sasha Czack, Sage era un attore, regista e produttore cinematografico che aveva iniziato la sua carriera recitando proprio accanto al padre. Il corpo di Sage venne trovato senza vita nella sua casa a Los Angeles. Sebbene le prime indiscrezioni giornalistiche avessero ipotizzato un'overdose di farmaci, i risultati ufficiali dell'autopsia svelarono che la morte era avvenuta per un arresto cardiaco improvviso.
L'attore John Travolta nel 2009 ha dovuto affrontare la scomparsa del figlio 16enne Jett. Il ragazzo è stato trovato privo di sensi sul pavimento del bagno della villa di famiglia. Secondo le ricostruzioni, Jett ha battuto violentemente la testa contro la vasca da bagno o contro il pavimento in seguito a una grave crisi convulsiva. Fin da piccolo, a Jett era stata diagnosticata la sindrome di Kawasaki, una malattia infiammatoria che può comportare problemi cardiovascolari, e soffriva di una grave forma di autismo.
Conor Clapton, figlio del musicista Eric e della showgirl Lory Del Santo nato nel 1986. Il 20 marzo 1991 il terribile incidente a New York: il piccolo è precipitato dal 53° piano di un grattacielo nel quartiere di Manhattan. Il bambino si trovava nell'appartamento con la madre e, a causa di una fatale distrazione, è passato attraverso una vetrata lasciata aperta da un addetto alle pulizie.
Bobbi Kristina Brown, l'unica figlia della leggendaria cantante Whitney Houston, è stata trovata nel 2015 a soli 22 anni priva di sensi a faccia in giù dentro la vasca da bagno nella sua casa in Georgia. La stessa triste dinamica era toccata alla madre tre anni prima. Portata in ospedale è rimasta in coma farmacologico per 6 mesi prima di morire.
Dr. Dre, leggenda del rap e produttore discografico, ha perso il figlio Andre Young Jr nel 2008 all'età di soli 20 anni. Il ragazzo è rimasto vittima di una tragica fatalità legata al mondo delle dipendenze, un'overdose di eroina e morfina.
L'unico figlio biologico di Prince, Amiir Nelson, è morto nel 1996 a soli 6 giorni di vita. Il neonato nacque affetto dalla sindrome di Pfeiffer di tipo 2, una rarissima e grave anomalia genetica che causa la fusione prematura delle ossa del cranio e gravissime complicazioni respiratorie. Il dolore per la perdita del figlio, inizialmente tenuta segreta ai media, lacerò profondamente la coppia fino al divorzio nel 2000, ma il musicista volle comunque omaggiare la memoria del piccolo inserendo il suono registrato del suo battito cardiaco all'interno del brano Sex in the Summer.