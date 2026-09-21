L'attrice Mia Farrow ha avuto 14 figli (4 biologici e 10 adottati) e la sua vita è stata segnata da tre morti premature. Tam, originaria del Vietnam e affetta da cecità, è morta nel 2000 all'età di 17 anni per un'overdose accidentale di farmaci prescritti, assunti per curare una forte emicrania. Lark Song Previn, anche lei originaria del Vietnam, è deceduta nel 2008 a causa di complicanze dovute all'AIDS. Thaddeus Wilk, adottato in India, era rimasto paraplegico a causa della poliomielite, si è tolto la vita nel 2009 a 29 anni dopo la fine di una relazione sentimentale.