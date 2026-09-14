Hayden Panettiere uccisa da una sola pillola: "Era di ossicodone e fentanyl"

Secondo quanto ricostruito dalle autorità americane, Hayden Panettiere avrebbe avuto un "fornitore di lunga data" a Los Angeles, dove abitava. Questo spacciatore, nel mirino ora della Dea, le avrebbe fornito più volte farmaci soggetti a prescrizione medica acquistati sul mercato nero. Tra questi anche l'ossicodone, un farmaco antidolorifico due volte più potente della morfina e appartenente alla classe degli oppioidi. L'attrice, il giorno prima di morire, si era imbarcata su un volo che da Los Angeles l'aveva portata in South Carolina. Durante questo tragitto avrebbe assunto diversi farmaci, ma senza subirne alcuna conseguenza. A confermarlo anche il fidanzato Brian Hickerson, che agli inquirenti ha parlato di una "borsa di medicinali" da cui l'attrice non si separava quasi mai. All'interno ci sarebbero stati nove tipologie diverse di farmaci.