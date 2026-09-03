Venezia 83, chi è il fidanzato di Levante che ha stregato il Lido

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L'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia ha aperto i battenti e tantissime star hanno incantato il Lido sfilando sul red carpet. Tra questi ci sono Levante e Pietro Palumbo. La coppia, solitamente abituata a trascorrere maggior parte del tempo lontana dai riflettori, ha regalato una presenza scenica impattante: lei in abito nero trasparente con tema a fiori argentati, lui più classico in completo blu scuro. I due si sono conosciuti nel 2018 e dal 2020 hanno ufficializzato la loro relazione. Levante, al secolo Claudia Lagona, e l'avvocato siciliano sono anche genitori di Alma Futura, nata il 13 febbraio 2022, che compare raramente sui social.
Nato a Palermo nel 1986, Pietro Palumbo è avvocato nel campo del diritto civile, della famiglia e del lavoro. Dopo aver conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Palermo, Palumbo ha frequentato un master all’Università Cattolica del Sacro Cuore e ha seguito un percorso di studi al King's College di Londra.
I due si sarebbero conosciuti nel 2018, durante una cena di compleanno alla quale la cantante ha partecipato quasi per caso. "È stato un grandissimo colpo di fortuna. Quella sera ero arrabbiatissima e un amico mi propose di uscire a mangiare", aveva raccontato l’artista in un'intervista al Corriere della Sera. Poi il cambio di programma che ha svoltato la serata: "Si era scordato di una cena di compleanno. E lì mi sono trovata a tavola con questo dio siciliano, di una bellezza non comune".
Levante e Pietro Palumbo hanno scelto di tenere la loro relazione lontana dai social e da eventi pubblici. La cantante ha scelto di condividere solo pochi momenti della loro vita privata. Dopo l'arrivo di Alma Futura, Levante ha pubblicato qualche foto insieme al compagno, tenendo comunque privato il resto della loro quotidianità.