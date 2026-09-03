Venezia 83, chi è il fidanzato di Levante che ha stregato il Lido

L'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia ha aperto i battenti e tantissime star hanno incantato il Lido sfilando sul red carpet. Tra questi ci sono Levante e Pietro Palumbo. La coppia, solitamente abituata a trascorrere maggior parte del tempo lontana dai riflettori, ha regalato una presenza scenica impattante: lei in abito nero trasparente con tema a fiori argentati, lui più classico in completo blu scuro. I due si sono conosciuti nel 2018 e dal 2020 hanno ufficializzato la loro relazione. Levante, al secolo Claudia Lagona, e l'avvocato siciliano sono anche genitori di Alma Futura, nata il 13 febbraio 2022, che compare raramente sui social.