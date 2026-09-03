Paola Turani al mare: “Io e Ricky siamo una bella squadra”
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La creatrice di contenuti, 39 anni, ha parlato del percorso che l'ha portata dalle passerelle a Instagram, soffermandosi anche su alcuni dei momenti più difficili
Paola Turani © Instagram
In una recente intervista al Corriere della Sera, la modella e influencer Paola Turani si è raccontata, soffermandosi su alcuni dei momenti più difficili della sua carriera, ma anche sui traguardi raggiunti e sulla gioia che il figlio Enea e il marito Riccardo Serpellini hanno saputo regalarle negli ultimi anni.
Parlando del suo rapporto con i social, Paola Turani ha spiegato che ha subito vari cambiamenti nel corso degli anni. All'inizio il suo approccio a realtà come Instagram era più leggero, soprattutto perché non credeva che sarebbero diventate il fulcro della sua vita professionale. Ma poco per volta è cambiato tutto, come ha raccontato lei stessa: "Tutto quel che è successo nella mia vita professionale è nato sui social. All'inizio non credevo molto a questa professione, era un divertimento. Avevo 26 anni e lavoravo nella moda, ma non vedevo un futuro lungo in quell'ambiente".
A rendere particolarmente logorante l'attività come modella erano gli standard di bellezza tipici dei primi anni 2000, incentrati sulla magrezza eccessiva. "Ho attraversato un periodo in cui mangiavo veramente poco", ha ammesso Turani, spiegando che si limitava a fare colazione e a mangiare soltanto due frutti nell'arco dell'intera giornata. Saltare i pasti era ritenuta una pratica normale nell'ambiente. "Non si andava neanche in palestra perché non bisognava mettere muscolo", ha aggiunto l'influencer. Dopo aver sofferto parecchio, anche a causa di impegni lavorativi che la tenevano lontana dalla famiglia e dagli amici, ha realizzato di non poter andare avanti così. "A un certo punto ho capito con lucidità che mi stavo rovinando. E ho avuto la forza di tornare a casa dai miei genitori e di mollare Milano".
Dopo essersi fidanzata con Riccardo, Paola Turani è riuscita a lasciarsi alle spalle il rapporto distorto con il cibo che aveva portato avanti per anni e a riscoprire il piacere della tavola. "Ho preso una taglia, sono passata a una 40-42". Nonostante l'addio alle passerelle, non c'è stato un allontanamento totale dal mondo della moda. Turani ha deciso di portare avanti l'attività in modo diverso, dettando le sue regole: "Sono diventata una modella commerciale: cataloghi, foto, tv". In quel periodo il mantra era uno solo: "Se mi volete sono così".
Il successo come influencer ha raggiunto delle vette importanti attorno al 2015/2016, quando Paola Turani aveva già un numero di follower elevato: circa 300mila. "I brand per cui posavo iniziarono a chiedermi quotazioni anche per i miei post su Instagram. Da cinque sono diventati 10 e ho cambiato agenzia, scegliendone una specializzata sui social", ha spiegato al Corriere della Sera. E con la notorietà sono arrivati anche dei compensi più generosi rispetto a quelli che otteneva sfilando sulle passerelle: "Le cifre non erano comparabili. Ero davvero incredula".
Ora i follower su Instagram sono due milioni, ma il desiderio di creare contenuti per i social non è più forte come prima. "I social sono cambiati e anche tutti noi. L'entusiasmo che avevo 10-15 anni fa è svanito". Ciò non significa che Paola Turani smetterà di essere una influencer, tuttavia la sua presenza online potrebbe ridursi, come anticipato da lei stessa in un post pubblicato nel corso del 2025. "Non sarò più presente per forza", ha ribadito durante l'intervista. "Dopo 13 anni continuo a lavorare bene sui social e mi piace sempre condividere, ma un po' meno", ha precisato.
È normale che con il passare del tempo le priorità cambino e al momento quelle di Paola Turani sono molto chiare: "Mio figlio, la mia famiglia, i cani, la casa". Parlando del piccolo Enea, la creatrice di contenuti ha ammesso di essersi pentita di aver condiviso sui social le sue foto, soprattutto perché si è resa conto che i pericoli su Internet sono tanti. Da circa un anno evita con cura di mostrare il viso del figlio online.
Paola Turani ha deciso di ridurre la sua presenza online anche per potersi concentrare su un'altra delle sue passioni: l'arte. La coltiva da parecchio tempo, ma di recente ha capito che le piacerebbe trasformare l'hobby in qualcosa di più serio, anche se per il momento è ancora concentrata su altre attività. "Nel futuro mi immagino nella mia casa intenta a dipingere su commissione e preparare mostre". Tra le sue fonti di ispirazione, l'influencer cita artisti come Kandinskij e Pollock. "La pittura mi ha fatto capire che era il momento di cambiare un po' la mia vita, di stare di più offline".
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