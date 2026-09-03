A rendere particolarmente logorante l'attività come modella erano gli standard di bellezza tipici dei primi anni 2000, incentrati sulla magrezza eccessiva. "Ho attraversato un periodo in cui mangiavo veramente poco", ha ammesso Turani, spiegando che si limitava a fare colazione e a mangiare soltanto due frutti nell'arco dell'intera giornata. Saltare i pasti era ritenuta una pratica normale nell'ambiente. "Non si andava neanche in palestra perché non bisognava mettere muscolo", ha aggiunto l'influencer. Dopo aver sofferto parecchio, anche a causa di impegni lavorativi che la tenevano lontana dalla famiglia e dagli amici, ha realizzato di non poter andare avanti così. "A un certo punto ho capito con lucidità che mi stavo rovinando. E ho avuto la forza di tornare a casa dai miei genitori e di mollare Milano".