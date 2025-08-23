Florence + the Machine, il suo urlo annuncia il ritorno tra misticismo e horror folk

Nota per i suoi spettacoli dal vivo coinvolgenti e la sua voce unica e iconica, Florence ha registrato il tutto esaurito e ha partecipato come headliner a festival di grande importanza in tutto il mondo. Ha collaborato e condiviso il palco con icone del calibro dei Rolling Stones, Lady Gaga e Taylor Swift, tra gli altri, e ha pubblicato un libro di testi, poesie e disegni intitolato “Useless Magic”.