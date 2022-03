Festival di Cannes 2022, delegazioni russe escluse dalla prossima edizione

La 75esima edizione del Festival di Cannes, che si svolgerà dal 17 al 28 maggio 2022, non accoglierà le delegazioni russe.

Il team della kermesse francese ha spiegato che sulla Croisette non sarà presente nessun funzionario o ente legato al governo di Putin, "a meno che la guerra di aggressione non finisca in condizioni che soddisfino il popolo ucraino". E ha aggiunto di voler rivolgere "un pensiero speciale agli artisti e ai professionisti del cinema ucraino, così come le loro famiglie, le cui vite sono ora in pericolo".