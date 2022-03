Gerard Depardieu si schiera contro la guerra: "Fermate le armi e negoziate"

Il silenzio di Depardieu in questi primi sei giorni di offensiva russa contro l’Ucraina aveva sollevato dubbi e perplessità nell’entourage artistico e culturale francese.

Intervistata domenica a Rmc sul silenzio dell’attore, l’attrice Macha Méril aveva glissato la domanda: "Non so in che situazione si trovi, ma spero che venga a conoscenza di quanto sta accadendo". L'attrice, vedova di Michel Legrand, aveva anche denunciato la "colossale disinformazione in Russia".

