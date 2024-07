Fedez dimesso dall'ospedale: "Dove mi hanno tolto il tumore sono soggetto a emorragie"

Fedez è stato dimesso dal Policlinico di Milano. Lo ha annunciato lui stesso postando una storia su Instagram. "Fit check outfit da dimissioni", ha scritto il cantante pubblicando anche una foto all'interno dell'ascensore dell'ospedale. Fedez era stato ricoverato nei giorni scorsi mentre stamattina, in un altro post, aveva voluto chiarire la reale entità del problema avuto, spiegando che nella zona in cui è stato operato "per la rimozione del tumore" è più fragile "nell'avere ulcere, emorragie e sanguinamenti". Fedez si è poi augurato di non dover annullare i dj set programmati per questa estate.