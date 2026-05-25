COMMOVENTE ADDIO

Federico Zampaglione piange il padre Domenico: "Salutami la mamma"

È morto a 87 anni il genitore del leader dei Tiromancino: è stato un preside molto amato e co-autore di alcuni brani della band

25 Mag 2026 - 13:32
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Domenico Zampaglione con in braccio il figlio Federico © Instagram

Domenico Zampaglione con in braccio il figlio Federico © Instagram

È morto all'età di 87 anni Domenico Zampaglione, padre del leader dei Tiromancino Federico Zampaglione. A dare la notizia è lo stesso cantante con un messaggio pubblicato su Instagram, accompagnato da una vecchia foto nella quale il genitore lo teneva in braccio durante una giornata in spiaggia. Parole semplici, profondamente toccanti, diventate virali in poche ore.

L'emozionante messaggio di Zampaglione

 "Ciao papà, il nostro è stato un viaggio incredibile! Mi mancherai tantissimo e quando ci rincontreremo scriveremo subito una nuova canzone. Salutami e abbracciami tanto mamma. Vi amerò per sempre". Con queste parole Federico ha salutato pubblicamente il padre. Il cantante ha accostato il messaggio di addio a una fotografia risalente alla sua infanzia, simbolo delle tante giornate spensierate trascorse in compagnia del genitore quando era bambino.

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Nelle ore successive alla pubblicazione del post sono arrivati numerosi messaggi da parte di fan, amici e colleghi. Tra i primi commenti arrivati spicca quello di Alex Britti: "Sembra ieri che ci scarrozzava in giro a suonare con la sua Alfasud celeste."

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Il preside che scrisse canzoni col figlio

 Domenico Zampaglione era un ex professore di storia e filosofia alle superiori, poi preside del Liceo Scientifico Tullio Levi Civita sulla Prenestina, a Roma. Aveva anche collaborato ad alcuni brani proprio dei Tiromancino, supportando in modo concreto la carriera musicale del figlio. Federico lo aveva ricordato più volte nelle interviste: "Mio padre è fondamentale, abbiamo scritto due canzoni insieme anche in questo disco. È la persona che mi ha iniziato a questa arte. Per me è un grande riferimento."

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Il ricordo degli ex studenti

 Tra i commenti al post ci sono anche quelli di ex studenti che lo avevano conosciuto durante la sua carriera scolastica. Un'ex alunna lo ha definito "il più bravo preside del mondo", mentre altri ne ricordano la competenza e la passione per la sua professione. Il giudizio unanime: "Un preside come pochi, un signore vero".

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