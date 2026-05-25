Domenico Zampaglione era un ex professore di storia e filosofia alle superiori, poi preside del Liceo Scientifico Tullio Levi Civita sulla Prenestina, a Roma. Aveva anche collaborato ad alcuni brani proprio dei Tiromancino, supportando in modo concreto la carriera musicale del figlio. Federico lo aveva ricordato più volte nelle interviste: "Mio padre è fondamentale, abbiamo scritto due canzoni insieme anche in questo disco. È la persona che mi ha iniziato a questa arte. Per me è un grande riferimento."