Tiromancino, fuori il nuovo album "Quando meno me lo aspetto"

"'Quando meno me lo aspetto' è nato dovendo lottare contro qualcuno che non aveva la minima intenzione di farlo: me stesso. Dopo tanti anni nella musica e altrettanti dischi, pensavo di aver dato e avuto a sufficienza per quel che riguardava la pubblicazione di nuovi album. Ero deciso a occuparmi solo di concerti live, qualche singolo ogni tanto e la regia di film. Poi come spesso accade, la vita se ne frega delle tue decisioni e va dove vuole andare ed è così che mi sono chiuso quasi per gioco in studio con Leo Pari e Simone Guzzino per dare una forma a canzoni che avevo scritto nel tempo. Hanno partecipato al progetto amici speciali come Simona Molinari, Mario Donatone e Fabrizio Mandolini. Abbiamo registrato in totale libertà, senza fretta, né pressioni. Ci ho messo dentro tutta la musica che amo, senza lasciare fuori nulla. Una bella mattina mi sono reso conto che nel mio telefono c'erano canzoni a sufficienza per fare un album e così è stato. Mai titolo fu più appropriato!", ha detto Federico Zampaglione a proposito dell'album.