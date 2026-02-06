Tiromancino, fuori il nuovo album "Quando meno me lo aspetto"
Il disco racchiude undici brani inediti
© Ufficio stampa
È uscito oggi, 6 febbraio, il nuovo disco dei Tiromancino: "Quando meno me lo aspetto". Si tratta del loro 14esimo album in studio e arriva trainato dal primo singolo "Gennaio 2016" e dall'uscita in digitale, il 30 gennaio, di "Sto da Dio".
"'Quando meno me lo aspetto' è nato dovendo lottare contro qualcuno che non aveva la minima intenzione di farlo: me stesso. Dopo tanti anni nella musica e altrettanti dischi, pensavo di aver dato e avuto a sufficienza per quel che riguardava la pubblicazione di nuovi album. Ero deciso a occuparmi solo di concerti live, qualche singolo ogni tanto e la regia di film. Poi come spesso accade, la vita se ne frega delle tue decisioni e va dove vuole andare ed è così che mi sono chiuso quasi per gioco in studio con Leo Pari e Simone Guzzino per dare una forma a canzoni che avevo scritto nel tempo. Hanno partecipato al progetto amici speciali come Simona Molinari, Mario Donatone e Fabrizio Mandolini. Abbiamo registrato in totale libertà, senza fretta, né pressioni. Ci ho messo dentro tutta la musica che amo, senza lasciare fuori nulla. Una bella mattina mi sono reso conto che nel mio telefono c'erano canzoni a sufficienza per fare un album e così è stato. Mai titolo fu più appropriato!", ha detto Federico Zampaglione a proposito dell'album.
La tracklist
il disco racchiude undici brani inediti. Ecco la tracklist:
1. Scomparire nel Blues
2. Sto da Dio
3. Quando meno me lo aspetto
4. Mi rituffo nella notte
5. Una vita
6. Gennaio 2016
7. Gli Alieni siamo noi
8. Tizzo
9. Il Cielo
10. Nuvole
11. Un amore così
"Quando meno me lo aspetto Tour"
Dopo l'uscita del disco, il gruppo torna a esibirsi dal vivo nei teatri. Il "Quando meno me lo aspetto Tour" parte il 10 aprile dall'Auditorium Parco della Musica di Roma per poi toccare tutta la Penisola. Ecco le date (il calendario è in continuo aggiornamento).
10 aprile – ROMA, Auditorium Parco della Musica - Sala Sinopoli
11 aprile – BOLOGNA, Teatro Duse
29 aprile – TARANTO, Teatro Orfeo
12 maggio – MILANO, Teatro Lirico
15 maggio – CATANIA, Teatro Metropolitan
16 maggio – PALERMO, Teatro Golden
21 maggio – PERUGIA, Teatro Morlacchi
22 maggio – FIRENZE, Teatro Cartiere