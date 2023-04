I Tiromancino preparano un'estate di live con il singolo "Due rose", e c'è anche Enula

I Tiromancino tornano con il nuovo singolo "Due rose" in collaborazione con Enula, disponibile su tutte le piattaforme digitali (e in radio) da venerdì 14 aprile.

"Nei duetti di solito si celebrano amori travolgenti o si piangono amori perduti - affermano Federico Zampaglione ed Enula -. In 'Due rose' si racconta di un amore sempre in bilico tra passione e fuga... tra promesse e ombre, tra rose e spine. Esistono anche questi amori qui… e noi li cantiamo!". I Tiromancino, che stanno lavorando a nuova musica, saranno in tour questa estate.