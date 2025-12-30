I Tiromancino tornano con un album e un tour: il viaggio di Zampaglione riparte

Il 6 febbraio esce "Quando meno me lo aspetto", quattordicesimo album in studio della band. Il nuovo singolo "Gennaio 2016" apre una stagione ricca di emozioni e di progetti, tra palco e cinema
© Ilaria Ieie
Lo aveva promesso ai fan, e ha mantenuto la parola. Dopo il tour celebrativo dei venticinque anni de "La descrizione di un attimo", i Tiromancino tornano con nuova musica e un nuovo slancio creativo. Il 6 febbraio uscirà “Quando meno me lo aspetto”, il quattordicesimo album in studio della band guidata da Federico Zampaglione. Un ritorno che segna l’inizio di una nuova fase artistica, più intima ma anche più consapevole, in cui la musica torna a essere il linguaggio più autentico per raccontare emozioni, ricordi e rinascite.
Il titolo, “Quando meno me lo aspetto”, suona come una dichiarazione di intenti: la sorpresa del ritorno, la consapevolezza che la vita può sempre stupire, anche dopo le difficoltà. È un album che arriva in un momento di maturità per Federico Zampaglione, ormai riconosciuto come una delle voci più sensibili della scena cantautorale italiana. Il disco riunisce tredici tracce che abbracciano atmosfere delicate e riflessive, con arrangiamenti che mescolano sonorità acustiche e orchestrali. Un equilibrio costruito anche grazie alla collaborazione con Andrea Pesce, pianista e storico compagno di scrittura, con cui Zampaglione ha firmato brani rimasti nella memoria del pubblico come “Per me è importante” e “Imparare dal vento”.
© Ufficio stampa
Ad anticipare l’album è arrivato “Gennaio 2016”, disponibile dal 2 gennaio su tutte le piattaforme digitali. Una ballata intensa e malinconica, che rispecchia perfettamente il cuore poetico dei Tiromancino. “Ci sono amori che non ti salvano la vita, ma ti permettono di attraversare il buio. Il singolo fotografa esattamente questa fase, quella in cui si trova il coraggio di rialzarsi”, racconta Zampaglione. È una canzone che guarda indietro con dolcezza, ma anche con la forza di chi sa trasformare il dolore in arte. Un tema caro al cantautore romano, che nel corso degli anni ha saputo raccontare con delicatezza le sfumature più intime dell’animo umano.
La nuova stagione dei Tiromancino si estenderà anche al palcoscenico. A partire dal 10 aprile, con la prima all’Auditorium Parco della Musica di Roma, partirà il tour teatrale “Quando meno me lo aspetto Tour”, prodotto da DM Produzioni. Un viaggio che toccherà le principali città italiane: Bologna, Taranto, Milano, Catania, Palermo, Perugia e Firenze. Sul palco con Zampaglione ci saranno Francesco Stoia al basso, Marco Pisanelli alla batteria, Antonio Marcucci alla chitarra, Fabio Verdini alle tastiere e un quartetto d’archi che arricchirà le atmosfere sognanti del live. Ogni tappa promette un incontro speciale con il pubblico, dove i nuovi brani si intrecceranno ai grandi classici che hanno segnato la storia del gruppo.
Oltre alla musica, Federico Zampaglione continua a coltivare la sua passione per il cinema. Ha da poco terminato le riprese del suo nuovo film, The Nameless Ballad, un thriller-horror ambientato proprio nel mondo della musica. Un progetto che testimonia la sua voglia di esplorare linguaggi diversi, restando però fedele al filo conduttore che unisce tutte le sue opere: la forza delle emozioni. Tra note e immagini, Zampaglione racconta ancora una volta la complessità dell’animo umano, la fragilità e la rinascita. Un viaggio artistico che sembra non finire mai - e che, come suggerisce il titolo del nuovo album, arriva sempre “quando meno ce lo aspettiamo".
10 aprile – ROMA, Auditorium Parco della Musica - Sala Sinopoli
11 aprile – BOLOGNA, Teatro Duse
29 aprile – TARANTO, Teatro Orfeo
12 maggio – MILANO, Teatro Lirico
15 maggio – CATANIA, Teatro Metropolitan
16 maggio – PALERMO, Teatro Golden
19 maggio – PERUGIA, Teatro Morlacchi
22 maggio – FIRENZE, Teatro Cartiere