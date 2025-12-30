I Tiromancino tornano con un album e un tour: il viaggio di Zampaglione riparte

Il titolo, “Quando meno me lo aspetto”, suona come una dichiarazione di intenti: la sorpresa del ritorno, la consapevolezza che la vita può sempre stupire, anche dopo le difficoltà. È un album che arriva in un momento di maturità per Federico Zampaglione, ormai riconosciuto come una delle voci più sensibili della scena cantautorale italiana. Il disco riunisce tredici tracce che abbracciano atmosfere delicate e riflessive, con arrangiamenti che mescolano sonorità acustiche e orchestrali. Un equilibrio costruito anche grazie alla collaborazione con Andrea Pesce, pianista e storico compagno di scrittura, con cui Zampaglione ha firmato brani rimasti nella memoria del pubblico come “Per me è importante” e “Imparare dal vento”.