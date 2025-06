Tiromancino contro i finti sold out dei concerti: "Vi spiego come funziona il sistema che distrugge carriere..."

Il meccanismo che Zampaglione scrive di "aver visto succedere per 30 anni, con un'impennata spaventosa in tempi recenti" è in fondo semplice. Il promoter stuzzica l'ego dell'artista di turno ("meglio se ingenuo o megalomane" scrive Tiromancino) per organizzare una serie di concerti in luoghi dalla capienza decisamente più importante e lascia all'artista tutta la promozione social e mediatica dell'evento. Se le vendite vanno bene, tutti contenti. Ma se invece la cosa non funziona... ecco che il promoter prima paventa la possibilità di annullare tutto, con un'evidente danno di immagine molto pesante per l'artista. Allora in alternativa propone di pensarci lui a coprire i vuoti, con "biglietti gratuiti, ad un euro, 10 euro, invitiamo tutti i dipendenti di banche, assicurazioni, aziende a noi vicine, mettiamo biglietti in regalo con la spesa nei supermercati, facciamo contest con influencers, retate nei locali con i biglietti…". Peccato che poi sia l'artista a doversi accollare i costi e così da quel momento... "tutto ciò che guadagni per un buon 85% è mio, perché devo rientrare e bada bene i costi li ho in mano io".